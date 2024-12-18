حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 19 - 12 - 2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 19 - 12 - 2024 - أخبار كلمتك

إسبانيول يتعادل 1-1 أمام فالنسيا في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

إسبانيول يتعادل 1-1 أمام فالنسيا في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

شخص يعتدي على مسن بشارع عام(صورة) - أخبار كلمتك

شخص يعتدي على مسن بشارع عام(صورة) - أخبار كلمتك

قيادي مؤتمري بارز موالي للحوثيين يفتح النار على رئيس الجماعة عقب قيامه بامر صادم في صنعاء لاجل سيد - أخبار كلمتك

قيادي مؤتمري بارز موالي للحوثيين يفتح النار على رئيس الجماعة عقب قيامه بامر صادم في صنعاء لاجل سيد - أخبار كلمتك

عاجل:اعتراف جديد وخطير لتمام البطة الذي اختطف عشال في عدن(فيديو) - أخبار كلمتك

عاجل:اعتراف جديد وخطير لتمام البطة الذي اختطف عشال في عدن(فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وعكة صحية تمنع هيثم شاكر عن حفل تكريم محمد رحيم - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وعكة صحية تمنع هيثم شاكر عن حفل تكريم محمد رحيم - أخبار كلمتك

مباحثات مصرية سعودية بشأن المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك - أخبار كلمتك

مباحثات مصرية سعودية بشأن المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يعقد لقاءات ثنائية على هامش اجتماع وزراء مجموعة الدول الثماني (صور) - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يعقد لقاءات ثنائية على هامش اجتماع وزراء مجموعة الدول الثماني (صور) - أخبار كلمتك

وزير البترول يلتقي قيادات شركة إنبي لبحث الموقف التنفيذي للمشروعات - أخبار كلمتك

وزير البترول يلتقي قيادات شركة إنبي لبحث الموقف التنفيذي للمشروعات - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة يشهد حفل تكريم حفظة القرآن الكريم في 6 أكتوبر (صور) - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة يشهد حفل تكريم حفظة القرآن الكريم في 6 أكتوبر (صور) - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

فيلم شرق 12 يشارك في مهرجان روتردام السينمائي الدولي 2025 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
فيلم شرق 12 يشارك في مهرجان روتردام السينمائي الدولي 2025 - أخبار كلمتك

فيلم شرق 12 يشارك في مهرجان روتردام السينمائي الدولي 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 11:31 مساءً - اختارت إدارة مهرجان روتردام السينمائي الدولي، فيلم شرق 12 للعرض خلال فعاليات الدورة الجديدة، وذلك بعد مشاركته فى مهرجان البحر الأحمر السينمائى فى دورته الماضية.

فيلم شرق 12 تدور قصته  في عالم مغلق خارج الزمن، ويحاول موسيقار شاب التمرد على واقعه ومجتمعه والبحث عن الحرية من خلال فنه، ومستعينا بموهبته وصديقته التي يحبها لنيل الحرية في عالم أرحب.

 

عرض فيلم شرق 12 فى مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

وكان مهرجان البحر الأحمر عرضه فى دورته الماضية فيلم شرق 12  للمخرجة هالة القوصي، ضمن برنامج رؤى جديدة، بالمملكة العربية السعودية، وسط حضور جماهيري كبير، بحضور المخرجة ومدير التصوير عبدالسلام موسى.

 

تفاصيل فيلم شرق 12

الفيلم من بطولة منحة البطراوي وأحمد كمال وعمر رزيق وفايزة شامة ومحمود فارس وأسامة أبوالعطا وباسم وديع، والفيلم سيناريو وحوار هالة القوصي ومدير التصوير عبدالسلام موسى أما الموسيقى فكانت لأحمد الصاوي.

وقام بتصميم شريط الصوت عبدالرحمن محمود وجايم ساهوليكا، وتسجيل حوار محمد حسن.قصة فيلم شرق 12

ينتمي فيلم «شرق 12 لنوعية الكوميديا السوداء وتم تصويره في 22 يوم في القاهرة والقصير باستخدام خام السينما وهو أول فيلم يتم تصويره بهذا الشكل منذ ما يزيد على عشر سنوات.

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق