"الإلياذة والأوديسة" أبرزها، 6 أفلام جديدة تعرض على شاشة الوثائقية الليلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 10:40 صباحاً - تستعد شاشة الوثائقية لعرض سلسلة كبيرة من الأفلام الوثائقية على مدار ساعات اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024.

أفلام الوثائقية

وستعرض الوثائقية 6 أفلام هى “الطريق إلى التعافي، آخر أيام الجماعة، طبقية أمريكية، سر الجاسوسة إلينا، بودكاست كلام فى الفن لــ الشاعر عنتر هلال، والإلياذة والأوديسة”.

قناة الوثائقية

تصدر القناة الوثائقية المصرية عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتعد أول قناة من نوعها في مصر.

وتستهدف القناة الوثائقية الجديدة المشاهد المصري والعربي، وتهتم القناة الوثائقية الجديدة بالإنجازات المصرية على مدار التاريخ في العديد من القطاعات.

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