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مشاهير العرب - ملك زاهر تشعل السوشيال ميديا برقصها مع والدها.. «فيديو» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - ملك زاهر تشعل السوشيال ميديا برقصها مع والدها.. «فيديو» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ملك زاهر تشعل السوشيال ميديا برقصها مع والدها.. «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 11:37 مساءً - خطفت الفنانة ملك زاهر الأنظار في أحدث ظهور لها عبر السوشيال الميديا برفقة والدها الفنان أحمد زاهر.

وشاركت زاهر متابعيها على موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» مقطع فيديو ظهرت خلاله وهي ترقص مع والدها الفنان أحمد زاهر على أنغام أغنية «أنا من غيرك» لـ بهاء سلطان.

وعلقت ملك زاهر على الفيديو قائلة: «أنا من غيرك بتوه توهان.. هتفضل العمر كله حبيبي الأول والأخير وأحلى وأحن راجل شفته وهشوفه في حياتي كلها بحبك يا زيزو، اللهم دمها عليا نعمة واحفظها من الزوال».

آخر أعمال ملك زاهر

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال ملك زاهر مشاركتها في مسلسل محارب الذي عرض خلال موسم رمضان 2024.

أحداث مسلسل «محارب»

ودارت أحداث مسلسل «محارب»، في إطار أكشن اجتماعي وهو يناقش العديد من القضايا، ويجسد حسن الرداد (عزيز) خلال الأحداث شخصية طالب متفوق يحلم أن يصبح مهندسًا، كما أنه يحب السيارات لذا كان يعمل ميكانيكيًّا وسائقًا في أوقات فراغه، وخلال أحداث المسلسل تتغير حياة هذا الشاب تمامًا، وذلك بعد وفاة والده إذ إنه يضطر إلى العمل من أجل إعالة أسرته ليكتشف بعد ذلك سرًّا كبيرًا يغير مسار حياته.

أبطال مسلسل «محارب»

مسلسل «محارب»، شارك في بطولته عدد من نجوم الفن، أبرزهم: حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي، محمود عمرو محمود ياسين، وحسن عيد.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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