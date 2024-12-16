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بوسترات الأبطال الرجال في مسلسل موضوع عائلي 3 (صور) - أخبار كلمتك

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بوسترات الأبطال الرجال في مسلسل موضوع عائلي 3 (صور) - أخبار كلمتك

بوسترات الأبطال الرجال في مسلسل موضوع عائلي 3 (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 11:36 مساءً - مسلسل موضوع عائلي، طرحت منصة شاهد البوسترات الفردية الخاصة بالأبطال الرجال بمسلسل موضوع عائلي 3، وظهر الأبطال ووجوههم ملطخة بلون أسود وعلى ملامحهم الحزن وإلى جانب كل صورة “إيموجي” يعكس صفة من صفات كل شخصية منهم.

وأرفق الحساب الرسمي للمنصة على انستجرام مع البوسترات هذا التعليق “رجالة #موضوع_عائلي كانوا في خناقة على الضيق كده ورجعوا على التصوير.. الموسم الثالث 26 ديسمبر على #Shahid”.

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موعد بدء عرض مسلسل موضوع عائلي 3

وكشفت منصة شاهد عن أن المسلسل من المقرر أن ينطلق عرضه يوم 26 ديسمبر الجاري، والعمل سيعرض بشكل حصري على منصة شاهد لأنه من أعمال المنصة الأصلية. 

 

ياسمينا العبد تنضم لأسرة مسلسل موضوع عائلي 

وانضمت الفنانة ياسمينا العبد لمسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث، وتقدم ياسمينا خلال المسلسل دور شيماء.

 

أبطال مسلسل موضوع عائلي ٣

ويضم مسلسل موضوع عائلي عددًا كبيرًا من النجوم، ومن أبرزهم: ماجد الكدواني، طه دسوقي، محمد رضوان، ياسمينا العبد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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