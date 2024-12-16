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أنا من غيرك باتوه توهان، ملك أحمد زاهر ترقص مع والدها - أخبار كلمتك

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أنا من غيرك باتوه توهان، ملك أحمد زاهر ترقص مع والدها - أخبار كلمتك

أنا من غيرك باتوه توهان، ملك أحمد زاهر ترقص مع والدها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 11:36 مساءً - نشرت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، مقطع فيديو قصير، عبر حسابها الرسمي عبر تطبيق انستجرام- ظهرت فيه مع والدها، وهي ترقص معه في أحد المناسبات.

في هذا السياق، علقت ملك أحمد زاهر، على الفيديو، قائلة: «انا منغيرك باتوه توهان.. هاتفضل العمر كله حبيبي الأول والأخير واحلي واحن راجل شفته وهاشوفه فحياتي كلها بحبك يا زيزو.. اللهم دمها علي نعمة واحفظها من الزوال».

 ملك زاهر تشارك في مسلسل “سيد الناس” 

على الجانب آخر، تعاقدت الفنانة الشابة ملك زاهر على المشاركة في مسلسل “سيد الناس” الذى يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد والمقرر عرضه خلال سباق رمضان 2025، ومن المقرر أن تبدأ ملك زاهر تصوير مشاهدها في العمل خلال الأسبوع المقبل، وتجمعها المشاهد الأولى بالفنان عمرو سعد.

وكانت الفنانة إلهام شاهين بدأت تصوير دورها في مسلسل سيد الناس، وجمعتها المشاهد الأولى بكل من عمرو سعد وعماد زيادة.

وتلعب إلهام شاهين شخصية اعتماد الهواري عمة عمرو سعد خلال أحداث العمل، وهي من الشخصيات القوية التي لا تترك حقها وتسعى للحصول عليه، بجانب أنها تقف  بجانب ابن شقيقها في المشاكل التي يتعرض لها خلال أحداث العمل، ويكون الأمر مختلفًا معه لأنها تعتبره ابنها.

أبطال مسلسل “سيد الناس"

 ملسل “سيد الناس” من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي وبطولة عمرو سعد، منة فضالي، أحمد رزق، إلهام شاهين، خالد الصاوي، عماد زيادة، طارق النهري، أروى جودة، وفاء عامر، داليا البحيري.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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