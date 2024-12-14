من الشاشة إلى كرسي الرئاسة، فنانون وإعلاميون أصبحوا رؤساء دول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 05:30 مساءً - لطالما لعب الفنانون والإعلاميون دورًا محوريًا في تشكيل الوعي الثقافي والاجتماعي للشعوب، وفي ظل تألقهم في عالم الفن تزداد بداخل بعضهم رغبة في دخول معترك السياسة.

ويعد الفنان السوري جمال سليمان أحدث الفنانين الذين أعلنوا عن رغبتهن في الوصول لكرسي رئاسة سوريا، حيث قال سليمان في تصريحات تليفزيونية مؤخرا "عبرت منذ سنوات طويلة عن طموحي ورغبتي في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في سوريا، إذا لم أجد من هو أنسب مني لهذا المنصب، رجلا كان أو امرأة.

وسوف أكون مرشحا إذا أرادني السوريون"، وذلك في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "العربية"، ويأتي هذا الإعلان في ظل مرحلة حساسة من تاريخ سوريا، حيث يبحث الشعب عن تغيير جذري.

تجارب مشابهة.. فنانون وإعلاميون في كرسي الحكم



ولقد أعاد إعلان جمال سليمان عن رغبته في الوصول إلى سدة الحكم في سوريا الحديث عن تجارب مشابهة سابقة لفنانين وإعلاميين حول العالم خاضوا تجربة السياسة ووصلوا إلى أعلى المناصب، من أبرزهم:

دونالد ترامب

يعتبر دونالد ترامب من أشهر رجال الأعمال في أمريكا، ولم يكتف ترامب بالانغماس في عالم المال، ففي عام 2003 قام ترامب بتنفيذ وإنتاج برامج تلفزيونية في قناة "أن بي سي"،و حظيت بالمتابعة في الولايات المتحدة، من أشهرها "المتدرب" و"أستوديو 54″.

ولقد حصل ترامب على درع "نجم ممشى المشاهير" بهوليود عام 2015، كما أصدر دونالد ترامب عدة مؤلفات مرتبطة بسيرته الذاتية وتجربته، أشهرها فن التفاوض، فن البقاء على قيد الحياة، الوصول إلى أميركا، كيف تصبح غنيا، لماذا تريد أن تصبح غنيا، الطريق إلى النجاح.

ولقد ظهر دونالد ترامب في العديد من الأعمال الفنية أبرزها ظهوره في الجزء الثاني من سلسلة Home Alone، ومسلسل "ذا ناني"، ومسلسل "ذا فريش برينس أوف بيل أير"، وبالرغم من هذه المسيرة الطويلة بين عالم المال والأعمال والفن قرر خوص مجال السياسة وفاز في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016 مرشحا للحزب الجمهوري، متفوقا على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، وخسر أمام ممثل الحزب الديمقراطي جو بايدن في انتخابات عام 2020، ثم فاز بولاية ثانية متغلبا على المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في انتخابات عام 2024 ليصبح الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية.

رونالد ريجان

رونالد ويلسون ريجان هو‏ سياسي وممثل أمريكي راحل شغل منصب الرئيس الأربعين للولايات المتحدة في الفترة من 1981 إلى 1989، وقبل رئاسته كان حاكم ولاية كاليفورنيا الثالث والثلاثين بين عامي 1967 و1975، وذلك بعد مسيرة كممثل في هوليوود ورئيس نقابة الممثلين، وكانت بدايته مع عالم الفن من خلال الإذاعة، حيث عمل مذيعا رياضيا في عدد من المحطات الإذاعية الإقليمية، ثم انتقل إلى هوليوود في عام 1937، وأصبح ممثلا ولعب دور البطولة في عدد من الأعمال الهامة منها فيلم The Killers، وفيلم Prisoner of War وفيلم Storm Warning.

فولوديمير زيلينسكي

فولوديمير زيلينسكي هو سياسي أوكراني وفنان شهير، درس القانون وكان في طريقه لأن يصبح محاميًا، لكنه اختار الانخراط في مجال الفن والإعلام.

شارك زيلينسكي في برنامج كوميدي على التلفزيون الروسي، وفي عام 2003 شارك في تأسيس شركة إنتاج تلفزيوني تحمل اسم "كفارتال 95". وفي عام 2015، شارك في مسلسل "خادم الشعب" الذي لعب فيه دور مدرس تاريخ يصبح رئيسًا لأوكرانيا بالصدفة، ويقود حملة لمكافحة الفساد، وقد كان هذا المسلسل نقطة التحول بالنسبة له، حيث أسس حزبه السياسي الذي حمل نفس اسم المسلسل.

وفي عام 2019، قرر زيلينسكي الترشح لرئاسة أوكرانيا، وتمكن من الفوز في الانتخابات، ليحوّل بذلك دوره التمثيلي إلى واقع سياسي، ومنذ ذلك الحين، أصبح أحد أبرز القادة على الساحة الدولية، لا سيما بعد قيادته البلاد خلال الأزمة القائمة مع روسيا.

جوزيف إسترادا

جوزيف إسترادا هو نجم سينمائي فلبيني شهير تحول إلى عالم السياسة، ليصبح رئيسًا للفلبين في عام 1998. ورغم شعبيته الكبيرة، فقد تخللت فترة رئاسته اتهامات بالفساد، مما أدى إلى الإطاحة به في عام 2001 بعد تمرد شعبي شارك فيه الجيش.

بدأ إسترادا مسيرته الفنية كممثل سينمائي، حيث لعب أدوارًا رئيسية في العديد من الأفلام وحقق شهرة واسعة. كما عمل عارضًا للأزياء، مما عزز من مكانته العامة. واستفاد إسترادا من شعبيته الفنية ليحقق تقدمًا سياسيًا، فشغل منصب عمدة مدينة سان خوان ديل مونتي بين عامي 1969 و1986. ثم انتقل إلى مجلس الشيوخ، حيث كان عضوًا فيه بين عامي 1987 و1992، قبل أن يصبح نائبًا للرئيس فيديل راموس من 1992 إلى 1998. وفي عام 1998، ترشح للرئاسة وفاز ليصبح الرئيس الثالث عشر للفلبين.

استمر في منصب الرئاسة حتى عام 2001، وفي عام 2010، حاول إسترادا العودة إلى الساحة السياسية بترشحه للرئاسة مرة أخرى، لكنه خسر، وفيما بعد، أصبح عمدة مانيلا لمدة فترتين بين 2013 و2019.

جيمي موراليس



وفي جواتيمالا تم تنصيب الفنان الكوميدي جيمي موراليس رئيسًا للبلاد في 2016، ولقد كان جيمي ممثلًا لسنوات طوال في بلاده وشارك في برامج وأفلام كوميدية ساخرة، وبفضل شعبيته الفنية نجح في تحقيق النجاح في الانتخابات لينضم إلى قائمة الفنانين الذين تقلدوا أرفع منصب وهو منصب رئيس الجمهورية.

ولم يكن لجيمي خبرة كبيرة في عالم السياسة عند تنصيبه بهذا المنصب، فقد درس إدارة المؤسسات والاتصال واللاهوت، واعتبر أنصاره قلة خبرته في السياسة ضمانة للنزاهة.

جمال عبد الناصر

كان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عاشقًا للفنون، وكان عبد الناصر في صغره مولعًا بالمسرح، ولقد ذكر كتاب “بقلم جمال عبد الناصر” وهو من تأليف خالد عزب وصفاء خليفة، والصادر عن عن دار "أطلس" أن الرئيس الراحل قام في المرحلة الثانوية بتمثيل شخصية يوليوس قيصر في مسرحية شكسبير الشهيرة والتي حملت اسم “مصرع كليوباترا”، وهي مسرحية قدمها الزعيم الراحل ضمن برنامج الحفلة التمثيلية السنوية لمدرسة النهضة عام 1935.

أنور السادات

كان الرئيس الراحل أنور السادات عاشقًا ومولعًا بالتمثيل وكان يحلم أن يكون ممثلًا محترفًا، واكتشف موهبته في هذا العالم عام 1936، عندما كان في مدرسة رقي المعارف الثانوية، حيث تم تكوين فرقة تمثيل في المدرسة، وكان هو ضمن أفرادها، وقدر أدوار مع الفرقة في حفلة للمدرسة.

ولم يتوقف طموحه في عالم الفن عند هذا الحد بل أرسل خطاب إلى عزيزة أمير، المخرجة والمنتجة الشهيرة، ليسألها عن فرصة عمل له كوجه جديد لكي يشارك فى إحدى مسرحياتها.

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