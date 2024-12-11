مشاهير العرب - «شاليمار شربتلي» تتخذ قرارا جديدا بعد حكم حبس المخرج عمر زهران - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 07:46 مساءً - تطورات جديدة شهدتها قضية المخرج عمر زهران بعد الحكم بحبسه لاتهامه بسرقة الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي.. لكن هذه التطورات لا تتعلق بالمخرج عمر زهران، بل تتعلق بالفنانة نفسها التي قدمت البلاغ ضده حتى وصلت القضية إلى المحكمة التي قضت بحبسه عامين بعد ثبوت التهمة عليه.

تعتزم الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي تقديم بلاغات ضد من ارتكبوا بحقها جرائم سب وقذف لاتهامها المخرج عمر زهران بسرقة مجوهراتها، بعد حكم القضاء بحبس المخرج عمر زهران» سنتين مع الشغل والنفاذ.

أعربتشاليمار شربتلي عن سعادتها البالغة بإنصاف القضاء لها قائلة في بيان: «اعتقد ومن معه أن كلامًا مرسلًا خاليًا من أي منطق وإلقاء الاتهامات يمينا ويسارًا وبحملة شعواء تستهدف تشويهي والنيل مني أنا وزوجي وإضفاء صفات القداسة والعصمة عليه أن ذلك كله قد يساعده بالخروج»، على حد قولها، مشيرة إلى أنها ستلجأ إلى ساحات القضاء ضد من ارتكبوا بحقها جرائم سب وقذف.

واستكملت شاليمار شربتلي: «كان هذا عهدي دائما ببلدي الثاني مصر الحبيبة وقضائها الشامخ المنتصر للحق والعدل ونيابتها العامة التي استوثقت من الأدلة والبراهين الدامغة وشرطتها اليقظة التي تحرت وضبطت. كل الشكر لكل الذين كانوا متأكدين من أول لحظة بصدقي وآزروني في بحثي عن حقي».

القصة الكاملة لسرقة مجوهرات شاليمار شربتلي

منذ ما يقرب من عام ونصف، تعرضت الفنانةشاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، لسرقة مجوهرات باهظة الثمن من داخل شقتها في محافظة الجيزة، وتوجهت لقسم شرطة الجيزة لتحرير محضر بالواقعة، لكن لم يتم تحديد المتهم حينها.

وأوضحت الفنانة شاليمار شربتلي أن المسروقات عبارة عن حقيبة جلد سوداء اللون، تحتوي على 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، عبارة عن «أسورة ألماظ، وخاتم ألماظ، وساعة ماركة BG، وساعة روليكس، ومصوغات ذهبية أخرى».

وفي الـ22 من نوفمبر 2024، اكتشفت زوجة المخرج خالد يوسف أن وراء ارتكاب واقعة سرقتها هو المخرج عمر زهران وذلك بعدما أعاد بعض القطع المفقودة عقب العثور عليها، وارتابت بالأمر واتهمته بصلته بالواقعة.

وتوجهت من جديد إلى ديوان القسم، وأضافت أقوالًا جديدة في البلاغ المقدم، واتهمت المخرج عمر زهران بسرقة مصوغاتها الذهبية، موضحة أنه استغل صداقته لها ولزوجها، وتردده الدائم عليهما في شقتها بأبراج شهيرة بالجيزة، لتنفيذ مخططه بالسرقة.

القبض على المخرج عمر زهران

وعقب ذلك، أعدت مباحث الجيزة عدة أكمنة استهدفت منزل المخرج عمر زهران والأماكن التي يتردد عليها وألقت القبض عليه.

وفي يوم 26 نوفمبر لعام 2024، قررت النيابة العامة إحالة المخرج عمر زهران للمحاكمة الجنائية العاجلة بمحكمة الجيزة، في قضية اتهامه بسرقة مشغولات ذهبية، خاصة بالفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف.

وعقدت هيئة المحكمة، أولى جلسات محاكمة المخرج عمر زهران، وخلالها استجوبته هيئة المحكمة، بشأن الاتهامات المسندة إليه، والذي أكد أن زوجة صديقه اتهمته بسرقة مقتنيات بمبلغ مالي 250 مليون جنيه من شقتها، وأنها أكدت في بلاغها أنه أعاد 200 مليون من قيمة المسروقات، والخلاف على رد الباقي «أنا لو أخدت 200 مليون هرجعها ليه».

وأمس الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2024، نظرت محكمة جنح جنوب الجيزة بجلسة النطق بالحكم على المخرج عمر زهران بتهمة سرقة الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي.

وفي هذا الصدد، قضت محكمة جنح جنوب الجيزة، بحبس المخرج عمر زهران عامين مع الشغل، وبراءة المتهم الثاني «المساعد الخاص به».