"فيه إيه"، عالم السوشيال ميديا في بودكاست لـ إسلام فوزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 8 ديسمبر 2024 06:04 مساءً - في إطار خطة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للتحول الرقمي واقتحام آفاق جديدة في عالم الديجيتال ميديا، وقع عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عقدًا مع صانع المحتوى إسلام فوزي، لتقديم سلسلة من حلقات البودكاست على المنصات الصوتية وعلى مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

ينطلق بودكاست إسلام فوزي بروح شبابية تناسب طبيعة الأجيال الشابة في التعامل مع المحتوى الإعلامي على المنصات الرقمية، وجاء البودكاست بعنوان "فيه إيه" ليقدم باقة متنوعة من الموضوعات الشبابية ويقدم بخفة ظل روحًا جديدة للبرامج الاجتماعية ذات تصنيف "اللايت كوميدي".

ويأتي هذا البودكاست ضمن خطة شاملة للشركة المتحدة لاقتحام عالم الإعلام الرقمية باستراتيجية جديدة تتناسب مع اهتمامات الشباب المصري في مختلف المجالات، وتستثمر المتحدة كل إمكانياتها الإعلامية لتحقيق هذه الغاية من خلال التعاون مع عدد كبير من الإنفلونسرز ونجوم اليوتيوب ومنصات السوشيال ميديا المختلفة جنبًا إلى جنب مع عدد كبير من الإعلاميين الشباب والوجوه الجديدة الصاعدة في الفضاء الرقمي.

قضايا السوشيال ميديا

ويتناول "إسلام فوزي في هذا البرنامج بطريقته الكوميدية الشهيرة أهم القضايا التي تظهرعبر منصات السوشيال ميديا، والتي تتحول إلى ظواهر اجتماعية بعضها إيجابي وبعضها سلبي، ومن خلال استعراض هذه القضايا وإبداء الرأي فيها ويبرز إسلام فوزي ما نشاهده يوميًا من تناقضات غريبة ومفارقات متعددة، نشاهدها يوميا مثل في قصص الانفصال، والزواج والطلاق وإساءة استخدام السوشيال ميديا كأداة لتصفية الحسابات، وحياة الفنانين والفنانات، واللجان الإلكترونية للمشاهير، والتريندات المتنوعة التي تؤثر في الكبير والصغير.

وينضم فوزي بهذا البودكاست إلى كتية كبيرة شملت إطلاق ١٦ بودكاست متنوع لكوكبة من النجوم والشخصيات العامة في مختلف المجالات، وضمت خطة الإطلاق العديد من الأسماء المؤثرة في مختلف الشرائح الجماهيرية، وذلك تدعيمًا لاستراتيجية التحول الرقمي التي تتبناها الشركة المتحدة، بهدف الوصول إلى القطاعات المختلفة من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، والشرائح الجماهيرية المتنوعة عبر أحدث التقنيات والوسائل، ويصاحب إطلاق المشروع الإعلان عن الموقع الإليكتروني الخاص بتقديم المحتوى كاملا للجمهور، وكذلك صفحات البودكاست على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي مثل اليوتيوب والفيس بوك وأنستجرام وتيك توك وأنغامي وسبوتيفاي، ولذلك لإتاحة محتوى البودكاست لمستخدمي هذه الوسائل.

وشملت قائمة البودكاستات المتنوعة بودكاست الإعلامي "خالد عليش" والإعلامية "ميرهان عمرو" بعنوان "ع الرايق" وبودكاست اليوتيوبر الشهير "إسلام فوزي" بعنوان "فيه إيه" وكذلك اليوتيوبر "رولين القاسم" التي تقدم بودكاست بعنوان "بونجور يا بيبي" بودكاست "أرجوك بلاش" الذي يقدمه الدكتور "مهاب مجاهد" وبودكاست الكاتب الصحفي والمحلل الرياضي أحمد فوزي العريان "الفراودة" وبودكاست "أيوة بطير" الذي يتناول قصص كفاح ذوي الهمم، وتقدمه الإعلامية رحمة خالد وبودكاست الداعية الشهير "مصطفى حسني بعنوان "حدثني ربي" كما تقدم اليوتيوبر "ريهام عياد" بودكاست بعنوان "اشتباك" ويقدم الإعلامي "سامح سند" بود كاست بعنوان "أول الخيط" كما تقدم الإعلامية يسرا الليثي بودكاست بعنوان "يبان عادي " وتقدم الدكتورة نهلة خليل بودكاست soul ويقدم الإعلامي عزيز العقاد بودكاست بعنوان "أونكل عزيز" إضافة إلى بودكاست اقتصادي بعنوان "ابن سوق" يقدمه "شريف السواح".

كما غطت خطة الشركة المتحدة عالم المرأة والمنوعات والموضة والترفيه، وذلك عبر عدة بودكاستات مهمة، مثل بودكاست "unfiltered " الذي تقدمه الدكتورة سلمى أبو النجا وجيلان نصر وعالية سمير، كما يقدم الإعلامي حسام المراغي بود كاست بعنوان "دوبامين" وكذلك بود كاست رحالة الذي تقدمه اليوتيوبر "أسما رؤوف" وفيه تقدم خبرتها المتخصصة في عالم السياحة والآثار والسفر والرحلات.

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