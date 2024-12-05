مشاهير العرب - إيمان العاصي كشفت عن صدمتها من معاناة النساء بعد الانفصال - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 05:13 مساءً - تحدثت الفنانة إيمان العاصي عن أول بطولة مطلقة قامت بها من خلال تقديم دور «ليلى» في مسلسل «برغم القانون»، الذي حققت من خلاله نجاحاً كبيراً في الفترة الأخيرة.

ولفتت إيمان العاصي أنها عايشت قصصا حقيقية عن سيدات انفصلن عن أزواجهن، وعاشت معاناتهن حتى تتقن دورها في مسلسل «برغم القانون»،

وقالت إيمان العاصي، خلال لقاءها في برنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة «دي إم سي»، إن فريق العمل بدأ في تحضير المسلسل منذ شهر يناير الماضي، مؤكدة أن السيناريو اعتمد على تنوع الموضوعات التي يناقشها، دون أي مشاهد زائدة عن الحد، بالإضافة إلى اختلاف أحداث المسلسل من حلقة لأخرى.

وأضافت أنها في البداية صُدمت بالقصص التي قرأتها عن معاناة النساء بعد الانفصال، مضيفةً: تعاملت مع سيدات يعانون نفس المشاكل التي تطرقنا لها في «برغم القانون»، وفي البداية صدمت من فكرة إني لا أستطيع، إثبات حضانة أولادي لرجل تزوجته! اكتشفت كارثة وقرأت عن قضايا كثيرة ربما أصعب من مشكلة «ليلى» في المسلسل.. .تعايشت مع شخصية "ليلى" إنسانياً، ورأيت كيف أن السيدة، تحارب لأجل إثبات نسب أولادها، بعد ما زوجها تركهم، وحاولت تحارب فكر المجتمع، تصحّح أخطاء ليس لها ذنب فيها.

وشاركت إيمان العاصي في بطولة مسلسل "برغم القانون" مع كلٌ من: هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عناني، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر، وهو من تأليف نجلاء الحديني وإخراج شادي عبد السلام.