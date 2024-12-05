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مشاهير العرب - إيمان العاصي كشفت عن صدمتها من معاناة النساء بعد الانفصال - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - إيمان العاصي كشفت عن صدمتها من معاناة النساء بعد الانفصال - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - إيمان العاصي كشفت عن صدمتها من معاناة النساء بعد الانفصال - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 5 ديسمبر 2024 05:13 مساءً - تحدثت الفنانة إيمان العاصي عن أول بطولة مطلقة قامت بها من خلال تقديم دور «ليلى» في مسلسل «برغم القانون»، الذي حققت من خلاله نجاحاً كبيراً في الفترة الأخيرة.

ولفتت إيمان العاصي أنها عايشت قصصا حقيقية عن سيدات انفصلن عن أزواجهن، وعاشت معاناتهن حتى تتقن دورها في مسلسل «برغم القانون»،

وقالت إيمان العاصي، خلال لقاءها في برنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة «دي إم سي»، إن فريق العمل بدأ في تحضير المسلسل منذ شهر يناير الماضي، مؤكدة أن السيناريو اعتمد على تنوع الموضوعات التي يناقشها، دون أي مشاهد زائدة عن الحد، بالإضافة إلى اختلاف أحداث المسلسل من حلقة لأخرى.

وأضافت أنها في البداية صُدمت بالقصص التي قرأتها عن معاناة النساء بعد الانفصال، مضيفةً: تعاملت مع سيدات يعانون نفس المشاكل التي تطرقنا لها في «برغم القانون»، وفي البداية صدمت من فكرة إني لا أستطيع، إثبات حضانة أولادي لرجل تزوجته! اكتشفت كارثة وقرأت عن قضايا كثيرة ربما أصعب من مشكلة «ليلى» في المسلسل.. .تعايشت مع شخصية "ليلى" إنسانياً، ورأيت كيف أن السيدة، تحارب لأجل إثبات نسب أولادها، بعد ما زوجها تركهم، وحاولت تحارب فكر المجتمع، تصحّح أخطاء ليس لها ذنب فيها.

إيمان العاصي

وشاركت إيمان العاصي في بطولة مسلسل "برغم القانون" مع كلٌ من: هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عناني، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر، وهو من تأليف نجلاء الحديني وإخراج شادي عبد السلام.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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