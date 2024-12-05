هيجيلي موجوع، حفل تامر عاشور يرفع شعار "كامل العدد" في الرياض (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

هيجيلي موجوع، حفل تامر عاشور يرفع شعار "كامل العدد" في الرياض (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

وزير البترول يزور مقر بي بي العالمية لتفقد مركز خدمة الحفر عن بعد - أخبار كلمتك

وزير البترول يزور مقر بي بي العالمية لتفقد مركز خدمة الحفر عن بعد - أخبار كلمتك

مستشفى القوات المسلحة بالحلمية تستضيف خبيرا عالميا في جراحات عظام الكاحل والقدم - أخبار كلمتك

مستشفى القوات المسلحة بالحلمية تستضيف خبيرا عالميا في جراحات عظام الكاحل والقدم - أخبار كلمتك

لقور يكشف المستور: فضائح فساد تهز الجنوب - أخبار كلمتك

لقور يكشف المستور: فضائح فساد تهز الجنوب - أخبار كلمتك

الكشف عن خلافات حادة بين الحوثيين والإخوان والسبب هذه الدولة! - أخبار كلمتك

الكشف عن خلافات حادة بين الحوثيين والإخوان والسبب هذه الدولة! - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - المركز القومي للسينما يعلن الانتهاء من تصوير فيلم «تيار» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - المركز القومي للسينما يعلن الانتهاء من تصوير فيلم «تيار» - أخبار كلمتك

وزير العدل يستقبل رئيس النيابات العامة بالمملكة الأردنية الهاشمية - أخبار كلمتك

وزير العدل يستقبل رئيس النيابات العامة بالمملكة الأردنية الهاشمية - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:48 - جدل بين «أمهات مصر» حول قرار امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:48 - جدل بين «أمهات مصر» حول قرار امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:48 - نادي قضاة مصر: إضراب القضاة وتعليق العمل بالمحاكم «شائعات مغرضة» - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:48 - نادي قضاة مصر: إضراب القضاة وتعليق العمل بالمحاكم «شائعات مغرضة» - أخبار كلمتك

مصر والهند تبحثان سبل تعميق العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية - أخبار كلمتك

مصر والهند تبحثان سبل تعميق العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

تزامنًا مع ذكرى الفاجومي.. نوارة نجم تناقش "وانت السبب يابا" بمكتبة مصر الجديدة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تزامنًا مع ذكرى الفاجومي.. نوارة نجم تناقش "وانت السبب يابا" بمكتبة مصر الجديدة - أخبار كلمتك

تزامنًا مع ذكرى الفاجومي.. نوارة نجم تناقش "وانت السبب يابا" بمكتبة مصر الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 04:44 مساءً - تطلق كل من مكتبتي مصر الجديدة والمستقبل عددًا من الفعاليات والأنشطة الأدبية والفنية التى تستهدف كافة الفئات العمرية والاجتماعية غدًا.

"وانت السبب يابا" فى ذكرى وفاة أحمد فؤاد نجم 

فتنظم مكتبة مصر الجديدة العامة فى الساعة الخامسة من مساء غد الجمعة حفل مناقشة لكتاب "وانت السبب يابا.. الفاجومي وأنا"، لنوارة نجم ابنة الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم، حيث يحمل الكتاب ذكرياتها مع الفاجومي.

وتقول نوارة نجم إنه وفي مقدمة هذه السيرة الممتعة والمليئة بالمواقف المضحكة والمبكية لم يغب أبي وذكرياته عن خاطري، لم يكن ذكرى في يوم، كان دومًا حاضرًا.

فيلم المغامرة فى مكتبة المستقبل 

وتشهد مكتبة المستقبل فى الساعة الخامسة من مساء غدًا الجمعة عرض ومناقشة الفيلم الإيطالي «L' Avventura» أو "المغامرة" الحاصل على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي لعام 1960، واحتل المرتبة رقم 40 في قائمة مجلة «إمباير» لـ أفضل 100 فيلم في السينما العالمية، حيث وصل أسلوب المخرج إلى حالة من النضج بعد تقديم 5 أفلام خلال 10 سنوات.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

إيرادات فيلم "الحريفة 2" في أول أيام عرضه بالسينمات - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق