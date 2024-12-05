تزامنًا مع ذكرى الفاجومي.. نوارة نجم تناقش "وانت السبب يابا" بمكتبة مصر الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 04:44 مساءً - تطلق كل من مكتبتي مصر الجديدة والمستقبل عددًا من الفعاليات والأنشطة الأدبية والفنية التى تستهدف كافة الفئات العمرية والاجتماعية غدًا.

"وانت السبب يابا" فى ذكرى وفاة أحمد فؤاد نجم

فتنظم مكتبة مصر الجديدة العامة فى الساعة الخامسة من مساء غد الجمعة حفل مناقشة لكتاب "وانت السبب يابا.. الفاجومي وأنا"، لنوارة نجم ابنة الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم، حيث يحمل الكتاب ذكرياتها مع الفاجومي.

وتقول نوارة نجم إنه وفي مقدمة هذه السيرة الممتعة والمليئة بالمواقف المضحكة والمبكية لم يغب أبي وذكرياته عن خاطري، لم يكن ذكرى في يوم، كان دومًا حاضرًا.

فيلم المغامرة فى مكتبة المستقبل

وتشهد مكتبة المستقبل فى الساعة الخامسة من مساء غدًا الجمعة عرض ومناقشة الفيلم الإيطالي «L' Avventura» أو "المغامرة" الحاصل على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي لعام 1960، واحتل المرتبة رقم 40 في قائمة مجلة «إمباير» لـ أفضل 100 فيلم في السينما العالمية، حيث وصل أسلوب المخرج إلى حالة من النضج بعد تقديم 5 أفلام خلال 10 سنوات.

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