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تعرف على أسعار تذاكر حفل إليسا في قبرص - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 08:09 صباحاً - تحيي النجمة اللبنانية إليسا حفلا غنائيا بمدينة ليماسول بقبرص ومن المقرر إقامة الحفل يوم 25 يناير من عام 2025.

حفل إليسا في أوروبا

وكشفت الشركة المنظمة لحفل إليسا في أوروبا عن أسعار التذاكر وتتراوح من 90 جنيها إسترليني إلى 500 جنيه  إسترليني. 

ومن المفترض أن تقدم إليسا خلال الحفل عدد كبير من أغانيها الشهيرة الحديثة والقديمة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير 

ومن ناحية أخرى، تحيي الفنانة اللبنانية إليسا حفلا غنائيا في قطر بالدوحة خلال الفترة القليلة المقبلة.

ويشارك إليسا في إحياء الحفل الفنان تامر عاشور، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضور جماهيري كبير.

وكانت إليسا علقت حفلاتها الغنائية لفترة بسبب الأوضاع التي تمر بها بلدها لبنان، لكنها عادت واستأنفت نشاطها مؤخرا.

حفل رامي صبري وإليسا في السعودية

 

وفي وقت سابق أحيت إليسا واحدة من أقوى حفلاتها الغنائية في المملكة العربية السعودية وشاركها الحفل الفنان رامي صبري.

وقدمت إليسا خلال حفلها بالسعودية عددًا كبيرًا من أغانيها الشهيرة ومنهم كرمالك وبتمون، كما أنها تألقت في غناء أغنية يا سهر الليالي ورقص معها الجمهور.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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