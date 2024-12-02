تعرف على أسعار تذاكر حفل إليسا في قبرص - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 08:09 صباحاً - تحيي النجمة اللبنانية إليسا حفلا غنائيا بمدينة ليماسول بقبرص ومن المقرر إقامة الحفل يوم 25 يناير من عام 2025.

حفل إليسا في أوروبا

وكشفت الشركة المنظمة لحفل إليسا في أوروبا عن أسعار التذاكر وتتراوح من 90 جنيها إسترليني إلى 500 جنيه إسترليني.

ومن المفترض أن تقدم إليسا خلال الحفل عدد كبير من أغانيها الشهيرة الحديثة والقديمة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير

ومن ناحية أخرى، تحيي الفنانة اللبنانية إليسا حفلا غنائيا في قطر بالدوحة خلال الفترة القليلة المقبلة.

ويشارك إليسا في إحياء الحفل الفنان تامر عاشور، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضور جماهيري كبير.

وكانت إليسا علقت حفلاتها الغنائية لفترة بسبب الأوضاع التي تمر بها بلدها لبنان، لكنها عادت واستأنفت نشاطها مؤخرا.

حفل رامي صبري وإليسا في السعودية

وفي وقت سابق أحيت إليسا واحدة من أقوى حفلاتها الغنائية في المملكة العربية السعودية وشاركها الحفل الفنان رامي صبري.

وقدمت إليسا خلال حفلها بالسعودية عددًا كبيرًا من أغانيها الشهيرة ومنهم كرمالك وبتمون، كما أنها تألقت في غناء أغنية يا سهر الليالي ورقص معها الجمهور.

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