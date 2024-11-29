نعمل اللي إحنا عاوزينه، تصرف مفاجئ من شيرين خلال حفلها بالكويت (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 10:13 مساءً - في لقطة عفوية للفنانة شيرين عبد الوهاب ، خلال حفلها بالكويت، أوقفت الغناء وقالت باللهجة الكويتية: “وحشتوني وايد يا بعد قلبي وبعد عمري يا روحي”، خلاص نقول اللي إحنا عايزينه دلوقتي.

حفل شيرين في الكويت

وفوجئت شيرين خلال الحفل بوجود أحد الحضور في الحفله يردد “بحبك شيرين”، لترد عليه المطربة “وأنا كمان بحبك من زمان يا بعد قلبي”.

حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت

وصعدت شيرين على المسرح وسط حراسة شديدة وظهرت بوزن أقل، على عكس ظهورها الفترة الماضية، وبدأت حفلها بأغنية “حبيبي نساي” ورقصت على المسرح وسط تفاعل كبير من الحضور.

وكشفت الشركة المنظمة لحفل شيرين عبد الوهاب في الكويت أن تذاكر الحفل تتراوح بين 30 و100 دينار كويتي.

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