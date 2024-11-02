مشاهير العرب - حسين فهمي يقدم واجب العزاء في حسن يوسف - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 08:00 مساءً - يستمر توافد نجوم الفن على عزاء الفنان حسن يوسف، المقام الآن في مسجد عمر مكرم بالقاهرة، أبرزهم الفنان حسين فهمي الذي فجعه الموت بوفاة شقيقه مصطفى منذ أيام.

وكان من نجوم الفن والشخصيات العامة -أيضا - التي حرصت على تقديم واجب العزاء في الفنان حسن يوسف، الفنانة رانيا فريد شوقي، والفنانة دنيا سمير غانم، والإعلامي رامي رضوان، وأشرف زكي، وشقيقه، ونجله، والفنانة يسرا.

وفاة حسن يوسف

رحل الفنان حسن يوسف عن عالمنا، يوم الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز الـ90 عاماً حسبما أعلن شقيقه محمد يوسف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

آخر أعمال حسن يوسف

وكان مسلسل «الضاهر» آخر أعمال الفنان حسن يوسف، وتم عرض المسلسل عام 2019 وهو من بطولة محمد فؤاد ورغدة وتامر عبد المنعم.

اعتزال حسن يوسف بعد وفاة نجله

وأعلن حسن يوسف، منذ أكثر من عام، عن اعتزاله الفن، والابتعاد عن الساحة نهائيا، عقب وفاة نجله عبد الله غرقا في الساحل الشمالي، وأكد حينها أن الوجع الذي بداخله نتيجة فقدانه، يجعله غير قادر على تجسيد أدوار كما اعتاد أن يشاهده الجمهور.

زيجات حسن يوسف

تزوج الفنان حسن يوسف، في البداية من الفنانة لبلبة عام 1964، واستمر زواجهما 8 سنوات وانفصلا عام 1972، ثم في عام 1972 تزوج من الفنانة شمس البارودي، ليستمر زواجهما حتي وفاته.

وخلال لقاءات تليفزيونية، سابقة تحدث الراحل حسن يوسف، عن علاقته بزوجته شمس البارودي والتي بدأت بخناقة عندما كانا يشتركان لأول مرة معا في بطولة أحد الأفلام، فتأخرت شمس عن التصوير، واتصل بها كونه بطل العمل ليسألها عن سبب التأخير.