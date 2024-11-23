مشاهير العرب - تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الملحن محمد رحيم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 01:25 مساءً - خيم الحزن على الوسط الفني خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إعلان وفاة الملحن محمد رحيم.

ونستعرض خلال السطور التالية تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الملحن محمد رحيم.

وفاة الملحن محمد رحيم

أعلن الفنان تامر حسني، عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وفاة الملحن محمد رحيم.

وكتب تامر حسني: «سبحان من له الدوام، أخي وصديقي الملحن الكبير محمد رحيم في ذمة الله. نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة، نسألكم الدعاء له بالرحمة والفاتحة».

اللحظات الأخيرة في حياة الملحن محمد رحيم

تعرض محمد رحيم إلى أزمة صحية مفاجأة في شهر يوليو الماضي أدت إلى دخوله العناية المركزة، ما كشف عن تعرضه لذبحة صدرية شديدة، وخضع لعملية جراحية.

وأثرت هذه الأزمة على حالته لفترة، وأعلن بعد ذلك تحسن حالته الصحية بعد تلقيه العلاج اللازم، إلا أنه تعرض لأزمة صحية جديدة في الساعات الماضية، ليفارق الحياة تاركا وراءه إرثا فنيا كبيرا.

سبب تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم

وتم تأجبل جنازة الملحن محمد رحيل، وكشف مصدر مطلع، في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، أن سبب تأجيل الجنازة هو وجود شبهة جنائية حول سبب الوفاة.

وقال المصدر: «تقدم الدكتور طاهر رحيم، شقيق المتوفي، ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة الهرم، يطالب فيه بفتح تحقيق موسع للكشف عن ملابسات وفاة محمد رحيم، خاصة بعد تضارب أقوال سائق الملحن الخاص مع أقوال مدير أعماله الذي يعمل معه منذ 10 سنوات».

وأضاف المصدر: «طاهر رحيم شك في أن يكون شقيقه مات مقتولا، بعدما تلقى اتصالاً من مدير أعمال شقيقه أبلغه بعدم تمكنه من التواصل معه، مما دفعه إلى التوجه إلى مسكن الملحن في حدائق الأهرام وكسر الباب ليجد جثته شقيقه مكفنة وجاهزة للدفن، وهو ما زاد من شكوكه حول سبب الوفاة، وعند استدعاء طبيبة لمعاينة الجثة، شكت في وجود شبهة جنائية».

وأكمل المصدر: «شقيق المتوفي أبلغ الشرطة بالواقعة وتم تأجيل الجنازة لإجراء تحقيقات موسعة حول سبب الوفاة»، مؤكدا أن النيابة تجري معاينة الفيلا للوقوف على ملابسات الواقعة.

الملحن محمد رحيم

جدير بالذكر أن الملحن محمد رحيم ولد في 9 ديسمبر عام 1979، ودرس في كلية التربية الموسيقية، وكانت بدايته الفنية مع الفنان حميد الشاعري، وهو من عرفه بالفنان عمرو دياب وأطلق له أول أغنياته وهي أغنية «غلاوتك» من غناء الهضبة عام 1998 وكان عمره وقتها 19 عاما.

وتعاون محمد رحيم، مع مشاهير الغناء في مصر والمنطقة العربية، وكان من بينهم: تامر حسني ونوال الزغبي والراحلة وردة الجزائرية وشيرين عبد الوهاب وهشام عباس ومحمد حماقي وأصالة نصري وأنغام وسميرة سعيد وحسين الجسمي وخالد عجاج