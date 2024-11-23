رفعت يستهلها وشعيشع مسك الختام، خريطة التلاوات اليوم السبت بإذاعة القرآن الكريم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 06:21 صباحاً - تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم السبت، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر كلمتك الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:



40: 6 (ص) تلاوة للشيخ على محمود وما تيسر من سورتى الطارق والضحى 5 ق.



00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة يونس 30 ق.



00: 8 (ص) تلاوة للشيخ أحمد محمد عامر وما تيسر من سورة العنكبوت 30 ق.



44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة الحجر 15 ق.



10:45 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ محمود أبو الحجاج وما تيسر من سورة المزمل 15 ق.



11:46 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمد عطية حسب وما تيسر من سورة الرعد 30 ق.



13:00 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ حجاج الهنداوى وما تيسر من سورة الزمر 15 ق.



13:25 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ أحمد سليمان السعدني/ وما تيسر من سورة النساء 15ق.

أما الختمة المجودة

تقدمة التلاوة د/ طه أبو كريشة 5ق الساعة 14:41.



مصحف مجود للشيخ /عبد الفتاح الشعشاعي من سورة العنكبوت 29 ق.



17:01 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ على حجاج السويسي وما تيسر من سورتي الأنعام /الأعراف 30 ق.



18:22 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد هليل وما تيسر من سورة الصافات 30 ق.



19:35 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد عبدالوهاب الطنطاوى وما تيسر من سور النجم والانشقاق والعلق 33 ق.



21:16 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ كامل يوسف البهتيمي وما تيسر من سورة مريم 45 ق.



22:15 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد عبد العزيز حصان وما تيسر من سورتي الأحقاف/ محمد 30 ق.



17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورة يوسف 42 ق.



024:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمد ساعي نصر الجرزاوي وما تيسر من سورة آل عمران 44 ق.



01:35 (بعد منتصف الليل) للشيخ كامل نوار وما تيسر من سورة الرحمن 15 ق.



03:40 (بعد منتصف الليل) للشيخ أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة هود 30 ق.



05:28 (بعد الفجر) للشيخ عبد الواحد زكى راضى وما تيسر من سورة النحل 15 ق.



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