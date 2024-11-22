مشاهير العرب - خالد الصاوي من مهرجان القاهرة السينمائي: «فكرة ترميم الأفلام عظيمة.. وحسين فهمي واجهة مشرفة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 22 نوفمبر 2024 10:57 مساءً - أكد الفنان خالد الصاوي، على دعمه للشعبين الفلسطيني واللبناني في ظل الأزمات المتتالية التي يعيشونها تحت قصف الاحتلال الإسرائيلي، موضحًا أن إقامة المهرجانات الفنية والاحتفالات لا تعني الانشغال عنهم.

الصاوي يشيد بـ اخيتار حسين فهمي

وتابع الفنان خالد الصاوي، خلال لقائه مع قناة dmc على هامش حضوره حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، أن الفنان حسين فهمي هو خير من يمثل مصر كرئيسًا لمهرجان القاهرة، قائلًا: حسين فهمي واجهة تشرف الفن المصري في مهرجان القاهرة.. هو قيمة وقامة وأشكر فريق العمل لأن مهرجان القاهرة هو الأقدم والأعرق في المنطقة كلها.

خالد الصاوي: اتمنى ترميم أفلام نجيب الريحاني

وعن ترميم الأفلام الكلاسيكية المصرية خلال فعاليات المهرجان، قال الفنان خالد الصاوي، أنها من أعظم الأفكار التي تم تقديمها في مهرجان القاهرة، متمنيًا أن يتم ترميم أفلام شادي عبد السلام ويوسف شاهين، وأفلام نجيب الريحاني.