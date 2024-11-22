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مشاهير العرب - نجم «لا كاسا دي بابيل» في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - نجم «لا كاسا دي بابيل» في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نجم «لا كاسا دي بابيل» في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 22 نوفمبر 2024 09:26 مساءً - شهد حفل ختام الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حضور الفنان العالمي الصربي داركو بيريك، الذي اشتهر بشخصية هلسنكي في مسلسل «لا كاسا دي بابيل» الشهير.

وعرض لـ داركو بيريك خلال فعاليات المهرجان، الفيلم الإسباني «إقليم»، وهو فيلم وثائقي يتناول أساليب حياة القدامى، وتدور أحداثه في سهوب آسيا الوسطى، حيث يعيش الرعاة القرغيز في صراع مع شبح، ويحاول الصيادون والبدو الرحل التعايش وتقاسم الأرض.

وشهدت الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلما من 72 دولة، بينما شملت الفعاليات 16 عرضا للسجادة الحمراء، و37 عرضا عالميا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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