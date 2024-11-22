مشاهير العرب - موعد ومكان عزاء الفنان عادل الفار (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 22 نوفمبر 2024 05:46 مساءً - تستقبل أسرة الفنان عادل الفار عزائه، غدا السبت الموافق لـ 22 نوفمبر 2024، بعد رحيله عن عالمنا صباح الجمعة متأثرا بأزمة صحية عن عمر يناهز الـ 63 عامًا.

موعد ومكان عزاء الفنان عادل الفار

ومن المقرر أن يقام عزاء الفنان عادل الفار بعد تشييع جنازته، غدا السبت الموافق لـ 22 نوفمبر، في مسجد الحامدية الشاذلية.

تشييع جنازة عادل الفار

وشيعت صباح الجمعة، جنازة عادل الفار من مسجد القوات المسلحة بمدينة نصر، وذلك بعد رحيله عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 62 عامًا.

زوجة الفنان عادل الفار

وسيطرت حالة من الحزن والانهيار على زوجة الفنان عادل الفار، خلال تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير، مع غياب الوسط الفني، فيما عدا الفنان مراد مكرم، والفنان حسن أش أش.

مصطفي كامل يعلن وفاة عادل الفار

وأعلن مصطفي كامل، نقيب الموسيقيين، وفاة عادل الفار، وذلك بعد ساعات قليلة من مطالبته لمحبيه ومتابعيه، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بالدعاء لـ عادل الفار، قائلا: «رجاءًا من كل الزملاء، الدعاء للأخ العزيز والفنان الجميل عادل الفار، عادل الفار في حالة حرجة جدًا جدًا، يارب يا قادر على كل شيء، اللهم اشفه واعفوا عنه».

آخر أعمال عادل الفار

يشار إلى أن آخر أعمال عادل الفار الدرامية، كانت مسلسل «الفتوة» الذي قدمه بجانب الفنان ياسر جلال عام 2020، والذي جسد فيه شخصية الأعور.