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مشاهير العرب - فردوس عبد الحميد تروي تفاصيل موقف إنساني جمعها بـ سعاد حسني - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فردوس عبد الحميد تروي تفاصيل موقف إنساني جمعها بـ سعاد حسني - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - فردوس عبد الحميد تروي تفاصيل موقف إنساني جمعها بـ سعاد حسني - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - فردوس عبد الحميد تروي تفاصيل موقف إنساني جمعها بـ سعاد حسني - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فردوس عبد الحميد تروي تفاصيل موقف إنساني جمعها بـ سعاد حسني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 22 نوفمبر 2024 12:05 صباحاً - روت الفنانة فردوس عبد الحميد، تفاصيل عن موقف مؤثر جمعها بالفنانة الراحلة سعاد حسني أثناء تصويرها لأحد المشاهد.

وقالت عبد الحميد، خلال لقائها بـ بودكاست «لحظات»: «سعاد حسني كانت أكتر فنانة براقبتها لما كانت بتمثل في اللوكيشن، في مرة لقيتها بترتعش قدام الكاميرا قلت لنفسي لما هي بترتعش أنا أعمل إيه، ولقيتها بتقولي إنتي بتبصيلي كده ليه، قلت لها علشان بتعلم منك وإنتي مميزة وجذابة».

زيجات في حياة الفنانة فردوس عبد الحميد

تزوجت مرتين الأولى من الفنان نبيل الحلفاوى، وأنجبت منه المخرج خالد الحلفاوى الذى بدأ مشواره الفنى كمساعد مخرج فى بعض الأعمال ثم قام بإخرج أول فيلم له "زنقة ستات" بطولة حسن الرداد والفنانة إيمى سمير غانم، والثانية من المخرج محمد فاضل، والذى أنجبت منه ابنها أحمد، لافتة إلى أن علاقتها بالمخرج محمد فاضل بدأت فنيا من مسلسل «أبنائى الأعزاء شكراً.

آخر أعمال فردوس عبد الحميد

ويشار أن مسلسل الضاحك الباكي، كان آخر أعمال الفنانة فردوس عبد الحميد، ولقد زادت الأقاويل عليه أثناء عرضه، حيث انقسم المتابعون إلى قسمين ما بين مؤيد ومعارض، وزاد الجدل بعد تعليق الفنانة عبير الشرقاوي بنقدها لظهور الفنانة فردوس عبد الحميد في دور أم نجيب الريحاني في الشباب.

ومن جانبه أشار الناقد طارق الشناوي إلى أن من الأخطاء اللي وقعوا فيها هو ظهور فردوس عبد الحميد في دور الأم الشابة التي تنجب في سن الـ 75، فهذا يلغي وجود المصداقية مع الجمهور وعدم احترام عقله، وذلك بسبب أن نجيب الريحاني شكله أصغر من شقيقه الأكبر.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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