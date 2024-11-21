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سولاف فواخرجي لـ"كلمتك": الدراما المصرية وحشتني وهذا موقفي من دخول أبنائي الوسط الفني - أخبار كلمتك

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سولاف فواخرجي لـ"كلمتك": الدراما المصرية وحشتني وهذا موقفي من دخول أبنائي الوسط الفني - أخبار كلمتك

سولاف فواخرجي لـ"كلمتك": الدراما المصرية وحشتني وهذا موقفي من دخول أبنائي الوسط الفني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 04:41 مساءً - كشفت النجمة السورية، سولاف فواخرجي، عن إمكانية دخول أبنائها الوسط الفني، مؤكدة أنها لن تمانع مطلقا ولكنها تفضل التركيز على تعليمهم أولا مثلها مثل أي أم.

الفنانة السورية سولاف فواخرجي 

وأضافت “فواخرجي” في تصريحات خاصة لـ"كلمتك" أن أبناءها يحبون عالم السينما والفنون كثيرا، معربة عن أمنيتها أن تعود لتقديم أعمال فنية مصرية من جديد.
وتابعت: “الدراما المصرية وحشتني جدا ولكني أريد أن أعود بعمل يحترم الجمهور المصري، والشعب المصري هما أصحاب الشأن في تاريخي، مضيفة أنها لا ترغب بالظهور فقط كـ”تحصيل حاصل".

فيلم سلمى 

وتشارك النجمة السورية سولاف فواخرجي بفيلمها “سلمى” في فعاليات الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والتي تختتم فعالياتها غدا الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري. 

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

وشارك في المهرجان هذا العام 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًّا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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