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بأصوات عانقت السماء، خريطة التلاوات المجودة اليوم الأربعاء بإذاعة القرآن الكريم - أخبار كلمتك

بأصوات عانقت السماء، خريطة التلاوات المجودة اليوم الأربعاء بإذاعة القرآن الكريم - أخبار كلمتك

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بأصوات عانقت السماء، خريطة التلاوات المجودة اليوم الأربعاء بإذاعة القرآن الكريم - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 06:28 صباحاً - تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الأربعاء 20 - 11 - 2024 الموافق 18 جماد أول، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر كلمتك الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:


06:40 (ص) للشيخ عبد العظيم زاهر وماتيسر من سورة القصص 5 ق.

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورتي الطور/ الضحى 30 ق.

00: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمود حسين منصور  وما تيسر من سورة المائدة  30 ق.

44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ  محمد الصيفى وماتيسرمن سورة إبراهيم  15 ق.

44: 10(ص) تلاوة للشيخ عباس مصطفى عزب  وما تيسر من سورة الأنعام  15 ق.

46: 11(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  عبد الحميد الباسوسى  وما تيسر من سورة الفرقان 30 ق.

01: 13 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ  عبدالله عزب   وما تيسر من سورة فاطر  15ق

26: 13 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ حمدي الزامل وما تيسر من سورة الزخرف 15ق.

 

أما الختمة المجودة

تقدمة التلاوة د/ محمود عمارة  5ق الساعة 14:41.
مصحف مجود للشيخ عبدالفتاح الشعشاعي من سورة القصص  28 ق.

17:02 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ  عبدالعزيز عكاشة  وماتيسرمن سورتى الزمر وغافر  30 ق.

17:57 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ  كامل يوسف البهتيمى وماتيسر من سورة البقرة   15ق

18:22( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد بدر حسين  وماتيسرمن سورة الرعد 30 ق.

19:37 (قرآن بعد العشاء ) تلاوة للشيخ  محمد محمود الطبلاوى وماتيسرمن سورة النحل  29 ق.

22:15( قرآن بعدالعشاء) تلاوة للشيخ أبوالعينين شعيشع  وماتيسرمن سورتى مريم وطه 30 ق.

15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ  محمد رفعت وماتيسرمن سورة الرعد  42 ق.

24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ  على حجاج السويسى  وما تيسرمن سورة آل عمران 44 ق.

01:35(بعد منتصف الليل) للشيخ محمد عبدالشافى النادى وماتيسرمن سورة هود  15 ق.

03:33(بعد منتصف الليل) للشيخ عبدالفتاح الشعشاعي  وما تيسر من سورة الأنفال  30ق.

05:23(بعد الفجر) للشيخ محمود البجيرمى  وما تيسر من سورة العنكبوت 15ق.

05:41(بعد الفجر) للشيخ عبدالوارث عبدالعزيز الامام  وماتيسرمن سورة المائدة  10ق.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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