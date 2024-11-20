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اليوم، عرض وسجادة حمراء لفيلم "سلمى" بحضور أبطاله بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

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اليوم، عرض وسجادة حمراء لفيلم "سلمى" بحضور أبطاله بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

اليوم، عرض وسجادة حمراء لفيلم "سلمى" بحضور أبطاله بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 05:08 صباحاً - يشهد اليوم الأربعاء 20 نوفمبر الجاري، عرض الفيلم السوري "سلمى"، ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وعقب عرض الفيلم تقام ندوة بحضور صناع وأبطال العمل يديرها الناقد الفني خالد محمود، كما يقام سجادة حمراء للفيلم قبل عرضه.

 

الفيلم السوري سلمى

فيلم "سلمى" روائي تدور أحداثه حول وحيدةً "سلمى" تحاول أن تجد حلًّا لمشاكلها بعد اختفاء زوجها، لتجد نفسها في النهاية أمام خيارين: إمَّا أن تتابع المواجهة حتى النهاية مع كلّ ما يحمله ذلك من تضحيةٍ وإما أن تختار خلاصها الفردي مع عائلتها.

وينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 108 دقائق، في تمام الساعة التاسعة على المسرح الصغير، وهو من إخراج جود سعيد.

 

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًّا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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