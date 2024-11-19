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نقل السيناريست بشير الديك إلى العناية المركزة بعد تعرضه لأزمة صحية - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 11:31 مساءً - تعرض السيناريست الكبير بشير الديك إلى أزمة صحية شديدة خلال الساعات الماضية، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات بالقاهرة.

 

وقالت زوجة بشير الديك في تصريحات خاصة لكلمتك إنه يرقد حاليًّا بغرفة العناية المركزة،  وأن حالته الصحية غير مستقرة، ولم تكشف عن تفاصيل مرضه، طالبة من الجمهور الدعاء له بتمام الشفاء.

 

وكتب السيناريست أيمن سلامة عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك": ”الكاتب الكبير بشير الديك رئيس جمعية مؤلفي الدراما والذي شاهد له ضيوف مهرجان القاهرة السينمائي اليوم فيلمه العظيم سواق الأتوبيس يرقد في العناية المركزة.. الرجاء الدعاء له بالشفاء".

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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