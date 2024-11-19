روجينا تخوض السباق الرمضاني بمسلسل "حقي وحقك" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 09:51 مساءً - تواصل الفنانة روجينا التحضيرات الخاصة بمسلسلها الجديد الذي يحمل اسما مبدئيا “حقي وحقك”، الذي تخوض من خلاله سباق دراما رمضان المقبل، حيث تلتقي روجينا بشكل مستمر مع المخرجة مي ممدوح والسيناريست محمود عزت للوقوف على تفاصيل المسلسل.

وكشف مصدر من داخل المسلسل لـ “كلمتك” أن حلقات العمل لم يتم كتابتها بشكل كامل، حيث ما زالت هناك بعض الحلقات قيد الكتابة، إلا أن السيناريست محمود عزت يلتقي بالفنانة روجينا لرسم ملامح الشخصية التي سوف تقدمها.

وأضاف المصدر أنه خلال الأيام القليلة القادمة سوف تختار المخرجة مي ممدوح الأبطال الذي سوف يشاركون في بطولة المسلسل مع روجينا، لينطلق التصوير بعدها بوقت قصير

مسلسل روجينا 2025

وقالت روجينا في وقت سابق إنها تتعاون هذا العام مع المخرجة مي ممدوح والكاتب محمود عزت، من خلال مسلسل درامي جديد يعرض في شهر رمضان المقبل، وسوف تدور أحداث العمل في إطار درامي إجتماعي حول مشكلات الزوجات داخل المجتمع المصري والعربي، حيث ينتصر المسلسل للمرأة في بعض القضايا التي ترتبط بعلاقتها بالرجل

وأضافت روجينا أنها تتوقع أن يتسبب المسلسل في حالة من الغضب بين الرجال، بالرغم من أنها تحاول قدر الإمكان إرضاء الجميع.

مسلسل سر إلهي

جدير بالذكر أن الفنانة روجينا تعاون في العامين السابقين مع المخرج رؤوف عبد العزيز من خلال مسلسل “سهر إلهي” و“ستهم”، والذي شارك في بطولته إياد نصار وإبراهيم السمان ومحمد عبد الحافظ وعدد من النجوم الشباب.

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ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

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