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مشاهير العرب - تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة «ملك جمال الأردن» أيمن العلي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة «ملك جمال الأردن» أيمن العلي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة «ملك جمال الأردن» أيمن العلي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 03:58 مساءً - اللحظات الأخيرة في حياة أيمن العلي.. سيطرت حالة من الحزن بين رواد مواقع السوشيال ميديا في الأردن وخارجه، وذلك بعد خبر وفاة ملك جمال الأردن، أيمن العلي، أمس الإثنين بعد صراع شجاع مع مرض سرطان المعدة.

من هو أيمن العلي ملك جمال الأردن

أيمن العلي هو أحد صانعي المحتوي على مواقع السوشيال ميديا، اشتهر بجماله الغير عادي، وأسلوبه المؤثر على منصات التواصل الاجتماعي، فكان صاحب شخصية حضور مميز، وعرف باهتمامه بمناقشة القضايا الاجتماعية والصحية، ودعمه للقضايا العادلة.

أيمن العلي ملك جمال الأردن
أيمن العلي ملك جمال الأردن

إصابة ملك جمال الأردن بالسرطان

وأعلن أيمن العلي ملك جمال الأردن، عن إصابته بالسرطان منذ حوالي عام، إذ بدأ رحلة العلاج الكيميائي، مواجهًا الكثير من التحديات والصعوبات، ولكن بالرغم من ذلك لم يتوقف عن كونه مصدر للأمل والتفاؤل للعديد من الشخصيات، الأمر الذي جعل متابعينه يلقبونه بـ صاحب الإرادة القوية.

وانتشرت صورة لـ أيمن العلي، من داخل المستشفى وهو يتلقى العلاج، وبينت الصورة تدهور حالته الصحية، إذ تحويل لشخص ذو جسد نحيل وضعيف وبدون شعر، لتنهال التعليقات على الصورة، داعين له بالشفاء العاجل، والتمسك بأمله في الشفاء.

أيمن العلي ملك جمال الأردن
أيمن العلي ملك جمال الأردن

اللحظات الأخيرة في حيات ملك جمال الأردن

وقضى ملك جمال الأردن اللحظات الأخيرة من حياته، داخل مستشفى الحسين التخصصي، وهو يصارع آلامه، إذ توقف عن تلقي العلاج الكيماوي واتجه لتناول المسكنات من أجل تخفيف آلامه.

وبالرغم من معاناة أيمن العلي، من المرض والألم، ولكنه كان حريص على مشاركة تجربته مع متابعيه بروح قوية وإيجابية، معبرًا في رسالة أخيرة له عن إيمانه العميق بالله وعن امتنانه لدعم أسرته وأصدقائه.

وأثرت وفاة ملك جمال الأردن على كل أصدقائه وومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي الذين تعاطفوا مع قصة مرضه، فكان بمثابة مصدر إلهام لهم لمواجهة الصعوبات، ومثال حي عن الصبر والقوة في مواجهة الأزمات.

أيمن العلي ملك جمال الأردن
أيمن العلي ملك جمال الأردن

صدفة حزينة في قصة ملك جمال الأردن

وكانت الصدفة أن خبر وفاة أيمن العلي كان قبل أيام من عيد ميلاده الـ 24، الأمر الذي صدم أصدقاءه ومحبيه، فبدلًا من محاولتهم لمفاجأته بعيد ميلادهـ أصبحوا ينعوه لخبر وفاته.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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