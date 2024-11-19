وظائف جديدة في السعودية، موعد إغلاق باب التقديم - أخبار كلمتك

وظائف جديدة في السعودية، موعد إغلاق باب التقديم - أخبار كلمتك

رحاب عنان بطلة "دخل الربيع يضحك": أنا مش محترفة تمثيل والفيلم قصته من الواقع (فيديو) - أخبار كلمتك

رحاب عنان بطلة "دخل الربيع يضحك": أنا مش محترفة تمثيل والفيلم قصته من الواقع (فيديو) - أخبار كلمتك

كنت شاهدا، نجم الزمالك يكشف كيف أفشل حسن شحاتة انتقال صلاح إلى الأبيض بسبب شيكابالا - أخبار كلمتك

كنت شاهدا، نجم الزمالك يكشف كيف أفشل حسن شحاتة انتقال صلاح إلى الأبيض بسبب شيكابالا - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:44 - بقرار من المحافظ.. تعطيل الدراسة اليوم في الإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:44 - بقرار من المحافظ.. تعطيل الدراسة اليوم في الإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية - أخبار كلمتك

مستشار سابق لبوتين: قرار أمريكا الأخير يدفع لحرب نووية قريبة - أخبار كلمتك

مستشار سابق لبوتين: قرار أمريكا الأخير يدفع لحرب نووية قريبة - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:28 - لو مسافر.. اعرف مواعيد قطارات السكة الحديد على خط القاهرة - الإسكندرية اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:28 - لو مسافر.. اعرف مواعيد قطارات السكة الحديد على خط القاهرة - الإسكندرية اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:28 - أبرزها ألمانيا ضد المجر.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:28 - أبرزها ألمانيا ضد المجر.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

أصابت الأهلاوية بالقلق، الكشف عن طبيعة إصابة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين - أخبار كلمتك

أصابت الأهلاوية بالقلق، الكشف عن طبيعة إصابة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين - أخبار كلمتك

25.5 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الإثنين - أخبار كلمتك

25.5 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الإثنين - أخبار كلمتك

البيان المشترك لقمة العشرين: ندعو إلى وقف النار في غزة ولبنان وتدفق المساعدات الإنسانية - أخبار كلمتك

البيان المشترك لقمة العشرين: ندعو إلى وقف النار في غزة ولبنان وتدفق المساعدات الإنسانية - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

لقطات جديدة للفيلم الكوري"Harbin"، وهذا موعد عرضه (صور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
لقطات جديدة للفيلم الكوري"Harbin"، وهذا موعد عرضه (صور) - أخبار كلمتك

لقطات جديدة للفيلم الكوري"Harbin"، وهذا موعد عرضه (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 01:37 صباحاً - كشف صناع الفيلم الكوري "Harbin" المنتظر للنجم الكبير هيون بين عن مقتطفات جديدة من العمل وأعلنوا موعد عرضه بدور العرض السينمائية.

وأكد فريق الإنتاج  عرض فيلم هاربين في 25 ديسمبر بدور العرض السينمائية 

4e4da018c9.jpg
2ae0603c56.jpg
c55e41ddf5.jpg

وضمت الصور الجديدة التي تم إصدارها آن جونج جيون (هيون بين)، وو دوك سون (بارك جونج مين)، وكيم سانغ هيون (جو وو جين)، وجونج بو إن (جيون يو بين)، وموري تاتسو (بارك هون)، وتشوي جاي هيونج (يو جاي ميونج)، ولي تشانج سوب (لي دونج ووك).

 وترصد الصور رحلة مقاتلي الاستقلال المثيرة نحو هاربين، ما يزيد من الترقب لما يُتوقع أن تكون مشاهد لا تُنسى.

0630a9e39c.jpg
df64acf930.jpg
2aabc2c6d7.jpg

فيلم Harbin

"هاربين" هو فيلم تجسس تدور أحداثه في عام 1909، ويعرض مطاردة مثيرة وشبكة من الشكوك بين أولئك المتجهين إلى هاربين لغرض واحد وأولئك الذين يطاردونهم.

2d576cffbf.jpg
7839724ded.jpg

ومن الجدير بالذكر، أنه تمت الإشادة بالفيلم في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، من قبل وسائل الإعلام الدولية، وذلك بسبب ذروته الآسرة وتسلسلات الحركة الجميلة، وأشاد الجمهور بالفيلم باعتباره تحفة فنية، مسلطين الضوء على التعبيرات العاطفية للممثلين، والتصوير المذهل، والأداء الرائع، والذي تم تصوير في Latvia وMongolia وكوريا الجنوبية.

afe5dd5450.jpg
cde9c55949.jpg

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

أخبار ذات صلة

0 تعليق