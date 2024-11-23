القاهرة السينمائي يمنح جائزتين للفيلم المصري اللبناني "أرزة" في يوم الاستقلال اللبناني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 03:52 صباحاً - حصد الفيلم المصري اللبناني جائزتين في مسابقة آفاق السينما العربية أولهما جائزة أفضل ممثلة لبطلته دياموند بو عبود التي أكدت فخرها بفوز الفيلم بجائزة في يوم عيد الاستقلال اللبناني وأهدت الجائزة لأسرة الفيلم وعائلتها.



وحصد الفيلم أيضا على جائزة السيناريو - جائزة يوسف شريف رزق الله وعبر لؤي خريش كاتب الفيلم عن سعادته بالجائزة أما منتج الفيلم علي العربي فأعلن دعمه البناني بكل حصة شركته من أرباح الفيلم في كل أنحاء العالم وشكر بطل الفيلم السوري بلال الحموي الحاضرين من النجوم المصريين.



وأعلن علي العربي المنتج المصري للفيلم المصري اللبناني أرزة المشارك في المسابقة العربية للدورة ال٤٥ من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تبرعه كمنتج مصري للفيلم بجزء من حصته من إيرادات.



على صعيد آخر اختارت إدارة أيام قرطاج السينمائية الفيلم للمشاركة في مسابقتها الرسمية للدورة الحالية.



وكان الفيلم قد اختارته لجنة ترشيح الفيلم الذي سيمثل لبنان في مسألة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي لتمثيل لبنان مؤكدة أن هذا الترشيح لأنه تكريم لروح وصمود الشعب اللبناني كما وصفته اللجنة.

الفيلم من إخراج ميرا شعير

وتأليف كل من فيصل شعير ولؤي خريش.

ومن إنتاج الشركة المصرية الأمريكية

‏ ambient light

للمنتج على العربي.



ومعه كل من فيصل شعير ولؤي خريش وزينة بدران

‏Executive producer وطارق النعمة.

ووضع الموسيقى التصويرية له النجم هاني عادل.

ويلعب بطولته النجوم دياموند أبو عبود وبيتي توتل، بلال الحموي، بالاشتراك مع ضيوف العمل كلّ من فادي أبي سمرة، جنيد زين الدين، فؤاد يمين، إيلي متري، طارق تميم، هاجوب درغوغاسيان، جويس نصرالله، شادن فقيه ومحمد خنسا، وتدور أحداثه حول "أرزة" وهي أم عزباء مقيمة في بيروت، تضغطها ظروف الحياة فتضطر للعمل جاهدة بمفردها لتأمين لقمة العيش لإبنها كنان وشقيقتها ليلى.



منتج الفيلم المصري علي العربي عبر عن سعادته باختيار الفيلم لتمثيل لبنان في هذه الظروف التي يمر بها البلد العزيز على قلبه وأكد أن جملة لجنة الأوسكار أنها اختارت الفيلم لأنه يعبر عن روح وصمود الشعب اللبناني قد أشعرته بحجم الجهد المبذول الجدير بالذكر أن هذا هو الترشيح الثاني لفيلم من انتاج العربي للمنافسة في هذا القسم حيث شارك من قبل فيلمه الذي أخرجه ولأنتجه كباتن الزعتري في منافسات الأوسكار.

وأثنى الكاتبان المنتجان فيصل شعيب ولؤي خريش على ترشيح الفيلم للأوسكار، ولاسيما أن لبنان وعاصمته بيروت يتعرضان للاعتداءات الإسرائيلية المدمرة.

ورأت المخرجة “أن الفيلم هو قصيدة ورسالة حب إلى بيروت، التي تم التصوير فيها في أكثر من عشرين موقعًا”، مؤكدة “أن شخصية أرزة تعكس قلب لبنان مرونته وجماله، حتى في مواجهة الصعوبات الهائلة، فضلًا عن أنه تكريم لقوة وروح الشعب الذي تحمّل ولاسيما النساء اللواتي تألقت شجاعتهن وأملهن في أحلك الأوقات”.

ولفتت المخرجة والكاتبان المنتجان إلى “أن حلمهم مدى الحياة كان أن يمثل فيلمنا لبنان، لكن هذه اللحظة تأتي وسط حزن شديد ومأساة، ونجد أنفسنا في خوف دائم على سلامة عائلاتنا وجميع اللبنانيين، آملين أن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار قريبًا”.

وقد تم عرض الفيلم للمرة الأولى عالميًّا في كل من مهرجان بكين السينمائي الدولي، وفي أمريكا الشمالية في مهرجان تريبيكا، وفي مهرجان “نيوبورت بيتش” السينمائي ومهرجان الفيلم الآسيوي العالمي، ومهرجان العالم العربي في مونتريال، ومهرجانات السينما اللبنانية في باريس وأستراليا.

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