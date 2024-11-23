موعد ومكان تشييع جثمان والدة الفنانة مي عز الدين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 01:57 صباحاً - وفاة والدة مي عز الدين، توفيت مساء أمس الجمعة، والدة الفنانة مي عز الدين، بعد صراع طويل مع المرض.

وفاة والدة مي عز الدين

وكتبت الفنانة منة فضالي من خلال صفحتها فيس بوك: “لا حول ولا قوة إلا بالله، حبيبتي ربنا يصبرك قلبك ويرحمها برحمته ربنا يقويكِ على فراقها، في ذمة الله والدة صديقتي مي عز الدين”.

وكتب الفنان خالد سرحان أيضًا من خلال فيس بوك: “لا حول ولا قوة إلا بالله، خالص عزائي في وفاة والدة مي عز الدين”.

وأعلنت مي عز الدين بأنه سيتم تشييع جثمان والدتها إلى مثواه الأخير عقب تأدية القداس عليها صباح اليوم السبت بأحد كنائس شيراتون المطار.

وكانت مي عز الدين أثارت قلق جمهورها في وقت سابق، وكتبت منشورًا غامضًا تضمن مرورها بحالة سيئة، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قالت فيه وقتها: "في غصة في قلبي بحاول بقدر ما أوتيت من قوة إني أتجاهلها وأتجاهل أسبابها لأن مفيش حلول في إيدي ولكن ينتهي بيَّ المطاف كل يوم بالفشل".

وسبق وأعلنت مي عز الدين، منذ عدة أسابيع، عن تعرض والدتها لوعكة صحية، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وقالت مي عز الدين، من خلال خاصية "الإستوري": "أرجو الدعاء لوالدتي".

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