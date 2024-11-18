مشاهير العرب - «ما تيجي سكة».. عزيز مرقة يطرح أحدث أغانيه بالتعاون مع أسماء أبو اليزيد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 05:29 مساءً - أطلق الفنان عزيز مرقة أحدث أعماله الغنائية بعنوان «ما تيجي سكة» بالتعاون مع الفنانة أسماء أبو اليزيد، وذلك عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» ومختلف المنصات الرقمية، ومحطات الراديو.

أغنية «ما تيجي سكة» من كلمات محمد بحيرى، وألحان عزيز مرقة، وتوزيع موسيقى ماهر الملاخ، وإخراج بيشوى يسى، ومن إنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر.

وتم طرح الأغنية على طريقة الفيديو كليب وكان قد تم تصويره في منطقة الكوربة بمصر الجديدة، وظهر خلاله عزيز وهو يعزف على آلة البيانو، ومعه النجمة أسماء أبو اليزيد، بمشاركة جمهور ومعجبي عزيز، الذين حضروا بناء على دعوة منه للمشاركة في أحداث التصوير، وساهم هذا الفيديو في إظهار القاهرة بشكل مختلف، بعيدًا عن التصوير التقليدي للأهرامات والنيل، ليبرز جمال المدينة اليومية الذي غالبًا ما يغفل.

كلمات أغنية «ما تيجى سكة»

وجاءت كلمات أغنية «ماتيجى سكة» كالتالي:

«ما تيجي سكة

ونروح سوا آخر السكة

دماغي فكة

و القلب واقف على تكة

تعالي يلي خليتي سكتي تعدلي

تعالي حلي شوفي حل في قلبك حلي

تعالي حلي خلي الدنيا دي اسهلي

و أنا أيه اللي فاضللي

ما خلاص ضحكتلي

ما تيجي سكة نروح سوا آخر السكة

دماغي فكة و القلب واقف علي تكة

اه يا ويلي من البصة

عينيها ما تتوصى

عيشت أنا فيها قصة

اه يا ويلي من الضحكة

تعالا يلي قربت لقلبي بتكة

تعالا يلي حليتلي الدنيا بضحكة

تعالا حلي على قلبي باقي السكة

دي الدنيا احلوت أول ما عينيك بصتلي

ما تيجي سكة نروح سوا آخر السكة

دماغي فكة و القلب واقف علي تكة

اه يا ويلي من البصة

عينيها ما تتوصى

عيشت أنا فيها قصة

اه يا ويلي م الضحكة».