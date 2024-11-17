يسري نصر الله: مشاهدة الأفلام هي اللحظة الوحيدة التي أشعر فيها بالأمان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 01:29 صباحاً - تحدث المخرج يسري نصر الله عن سبب صناعته للأفلام واتجاهه للإخراج، مؤكدًا أنه منذ أن كان طفلًا صغيرًا وهدفه الوحيد هو أن يكون مخرجًا ليس ممثلا أو منتجا، وذلك بعد أن سأل والده عن هوية الشخص الذي يصنع الأفلام التي لطالما عشقها، وكانت إجابته المخرج، وأتي ذلك خلال محاضرته المقامة بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ45.

وقال نصر الله: إن طفولته كانت صعبة للغاية، مؤكدًا أن اللحظة الوحيدة التي كان يشعر فيها بالأمان في حياته هي حين يشاهد الأفلام، مضيفًا: “لما بتفرج على فيلم بحس إن أنا مش لوحدي وأن فيه ناس تانية بتحس وتعيش نفس المواقف والصعاب اللي أنا حسيت بيها”.

وأوضح يسري أن هذا أيضًا جزء من السبب الذي جعله يتجه للإخراج كمهنة، فهو أيضًا يريد أن يؤكد للمشاهد أنه ليس وحيدا في هذا العالم وأنه يوجد أشخاص آخرون يمرون بنفس المصاعب والآلام التي يشعر بها.

محاضرة المخرج يسري نصر الله

وحرص عدد كبير من الفنانين وصناع الأفلام من المخرجين والكتاب على حضور ماستر كلاس المخرج الكبير يسري نصر الله، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ٤٥، ومنهم الفنانة رانيا يوسف والفنان باسم سمرة ولقاء سويدان، والمخرج والسيناريست السوداني أمجد أبو العلا، والفنانة سلوى محمد علي، وأشرف فايق.

مهرجان القاهرة السينمائي

وتعد فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، التي تقام في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.

وتتضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.

ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، إذ ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في بروكسل FIAPF.

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