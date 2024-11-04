أحمد بتشان يطرح فيديو كليب "من غير زعل" الثلاثاء المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 12:04 صباحاً - يستعد المطرب أحمد بتشان لطرح فيديو كليب أغنيته الجديدة من غير زعل الأغنية الرئيسية في ألبومه الجديد، وذلك بعد طرحه مؤخرا لأغنية قتال.

أغنية أحمد بتشان الجديدة

ويطرح أحمد بتشان فيديو كليب أغنية من غير زعل يوم الثلاثاء المقبل الساعة 7 مساء على موقع يوتيوب وبتعاون في الأغنية مع محمد شحاتة ونادر حمدي.

وكان الفنان أحمد بتشان قد طرح ثاني أغاني ألبومه الجديد “من غير زعل” والتي جاءت بعنوان “قتال” وذلك على كافة منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

وصور أحمد بتشان أغنيته الجديدة قتال في اليونان، وابتعد عن الدراما من خلال الأغنية التي احتوت على مزيكا المقسوم.



أغنية أحمد بتشان الجديدة قتال من كلمات حسام سعيد ومن ألحان محمد شحاتة وتوزيع موسيقي نادر حمدي.

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