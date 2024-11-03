مسلسل وتر حساس الحلقة 6، سلمى تكتشف ما فعلته كاميليا تجاهها في الماضي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 11:25 مساءً - دارت أحداث مسلسل وتر حساس الحلقة 6 حول كاميليا “إنجي المقدم” التي هددت وليد “محمد علي رزق” بسجنه إن حاول التواصل معها مرة أخرى أو تهديدها بإخبار سلمى"صبا مبارك" بأنها كانت السبب في الإيقاع بها وتوريطها بالذهاب إليه بينما هو في مظهر غير لائق للحصول على فيديوهات كانت يبتز بها الفتيات، وبينما هي تنتظر وليد ليمنحها الفيديوهات يأتي حسن ويقتنع أنها تخونه ويكون هذا الأمر سببًا في وفاته، كما أن كاميليا تحاول شراء سكوته بالمال وتعده بأنها ستسهل له السفر إلى الخارج.

كما تم ضبط مازن بعد تعديه على عادل شقيق حبيبته القديمة، وتذهب كاميليا إلى عادل لتقنعه بضرورة التنازل عن المحضر لمصلحة شقيقته بعدما علمت بكل ما حدث من قبل شقيقها، ووعدته بأنها ستحل المشكلة، ويأتي رشيد لمساندتها ولكنها ترفض وجوده، وتنجح كاميليا في إنهاء أزمة شقيقها بالصلح، ولكنها تواجه بفعلته.

وتعمل كاميليا لنفسها إلى درجة أنها تستقطب عملاء مكتب والدها لصالح مكتبها الجديد، ويشعر أحد العاملين بمكتب والدها بالاستياء ويقرر الذهاب إلى سلمى وإخبارها بالأمر.

وخلال الحلقة تنجح سلمى في الوصول إلى وليد الذي يكشف لها أن كاميليا هي السبب في كل ما حدث وبرهن لها ذلك بإبراز الشيك الذي منحته إياه لشراء سكوته، وتشعر سلمى بالصدمة.

وقبل أن ترحل عن العيادة متجهة إلي والد كاميليا، تكتشف سلمى أن هناك من يريد الإيقاع بشقيقتها وتلحظ أنها كانت على وشك استخدام حقن غير أصلية بما كاد أن يضر بالعميلة، وتتحدث سلمى إلى شقيقتها همسًا وتخبرها بالأمر وتطلب منها أن تأتي بحقنة جديدة، وبعدها يأتي إلى العيادة تفتيش بناء على بلاغ بأن العيادة تستخدم منتجات غير أصلية ولكن كل هذه الاتهامات يتم اكتشاف كذبها وأنها كيدية وتشعر رغدة بالصدمة لأن كل هذا من تخطيطها للإيقاع بليلى.

وتذهب سلمى إلى والد كاميليا وتكشف له أن ابنته تأخد عملاء مكتبه لصالحها ولكن بطريقة النصح وأنها تخاف عليها وكان ذلك خطوة في سبيل الانتقام.

مواعيد عرض مسلسل وتر حساس

وفيما يتعلق بمواعيد عرض مسلسل وتر حساس على قنوات ON فإنه يعرض من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة ٧:٣٠ مساء بتوقيت القاهرة على قناة ON، والإعادة الأولى تكون في تمام الساعة ١:٣٠ بعد منتصف الليل، والإعادة الثانية تكون الساعة ١٢:٣٠ ظهرًا.

وفيما يتعلق بمواعيد عرض مسلسل وتر حساس على قناة ON دراما، فإن العمل يعرض من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة ١٠ مساء، والإعادة الأولى تكون في تمام الساعة ٦ صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة ١٠ صباحًا، أما الإعادة الثالثة فتكون في تمام الساعة ٥ مساء.

تفاصيل مسلسل وتر حساس

ومسلسل وتر حساس مكون من ٤٥ حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب صبا مبارك الفنانة هيدي كرم والفنان محمد علاء والفنانة إنجي المقدم والفنان أحمد جميل سعيد والفنان محمد العمروسي والفنانة لبنى ونس والفنانة لطيفة فهمي والفنان تميم عبده والفنان محمد علي رزق، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج، ويقدم المسلسل الخيانة الزوجية والعلاقات المتشابكة والمعقدة في ظل أجواء من التشويق.

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