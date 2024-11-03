روتانا تروج لحفل رابح صقر 29 نوفمبر في موسم الرياض - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 10:32 مساءً - طرحت شركة روتانا برومو حفل الفنان السعودي رابح صقر والذي يحييه يوم 29 نوفمبر الجاري ضمن فعاليات موسم الرياض.

وتطرح الشركة المنظمة للحفل التذاكر للجمهور خلال الأيام القليلة المقبلة، ويقام الحفل على مسرح محمد عبده أرينا بالعاصمة السعودية الرياض.

حفل رابح صقر في نادي الهلال السعودي

وفي وقت سابق أحيا الفنان السعودي رابح صقر احتفالية نادي الهلال بمرور 67 عامًا على تأسيسه، برعاية موسم الرياض.

وشدا رابح صقر خلال الاحتفالية بباقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة التي أشعلت الأجواء داخل ستاد الزعيم.

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