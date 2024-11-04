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جونجكوك يصبح أول فنان آسيوي تتخطى 3 من أغانيه حاجز المليار استماع - أخبار كلمتك

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جونجكوك يصبح أول فنان آسيوي تتخطى 3 من أغانيه حاجز المليار استماع - أخبار كلمتك

جونجكوك يصبح أول فنان آسيوي تتخطى 3 من أغانيه حاجز المليار استماع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 01:40 صباحاً - تخطت أغنية "Standing Next to You"، وهي الأغنية الرئيسية لألبوم جونجكوك عضو فرقة الكيبوب BTS الأول كمنفرد والذي كان بعنوان "GOLDEN"، حاجز المليار استماع على منصة الاستماع للاغاني “سبوتيفاي”، وبذلك تصبح ثالث أغنية منفردة لجونجكوك كمنفرد تُحقق هذا الانجاز.

وبوصول "Standing Next to You" لهذا الرقم، أصبحَ جونجكوك اول منفرد بتاريخ الكيبوب يمتلك ثلاث اغانٍ تجاوزت المليار استماع، وهم: "SEVEN"، و"Left and Right" و"Standing Next to You"، كما أنهُ المنفرد الآسيوي الأكثر امتلاكًا لأغان حققت هذا الإنجاز محطمًا تعادلهُ السابق مع الفنان joji الذي يملك اغنيتين.

كما انَ جونجكوك الآن تفردَ بالمركز الثاني بينَ الفنانين الآسيويين الأكثر امتلاكًا لأغاني تجاوزت المليار استماع بعدَ فرقتهِ BTS  بـ 4 أغان، كما تعد "Standing Next to You" أسرع أغنية منفردة لمنفرد آسيوي تُحقق هذا الإنجاز بتاريخ المنصة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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