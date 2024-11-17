شقيق علاء ولي الدين: لولا محمود ياسين لكان أبطال "قشر البندق" في طي النسيان (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 12:25 صباحاً - حرص معتز شقيق الفنان الراحل، علاء ولي الدين، على حضور عرض النسخة المرممة من فيلم قشر البندق ، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45

وقال شقيق علاء ولي الدين خلال لقائه مع ڤيتو: "إن الفنان الراحل محمود ياسين كان منتجا مغامرا باعتبار أنه منتج فيلم قشر البندق وذلك بسبب أنه قرر أن يحتضن مجموعة من الفنانين الشباب ببداية مشوارهم الفني في “الفيلم” ومنهم ابنته رانيا وطارق لطفي ومحمد هنيدي وعلاء ولي الدين

وأضاف: “لولا هذه المغامرة لكان هؤلاء الشباب في طي النسيان ومحمود ياسين منتج فنان وفيلم قشر البندق لو اتعمل دلوقتي يكلف 150 مليون”.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة Aفي الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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