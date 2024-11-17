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لوسي تبدأ تصوير فهد البطل الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

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لوسي تبدأ تصوير فهد البطل الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

لوسي تبدأ تصوير فهد البطل الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 12:09 صباحاً - أكدت الفنانة لوسي أنها سوف تبدأ تصوير أحداث دورها في مسلسل “فهد البطل” بداية الأسبوع المقبل، قائلة: إن أسرة العمل بدات التصوير لكنها لم تقوم بتصوير اى مشهد من دورها حتى الآن.
 

 

وأضافت: "أجسد شخصية المعلمة بطريقة مختلفة وجديدة، من خلال تقديمها بشخصية بنت الذوات، في تعليمها وطريقة كلامها، ولم تكن مثل غيرها من الفنانات اللاتي قدمن شخصية المعلمة".

 

 

 

سجن أحمد العوضي في فهد البطل

وتشهد الحلقات الأولى من مسلسل فهد البطل الذي يقوم به الفنان أحمد العوضي، مشادات كلامية بين "راوية" التي تلعب دورها الفنانة كارولين عزمي وأحد تجار السوق.

وبعد التطاول عليها يعلم فهد بالأمر من أحد سكان العمارة ما يجعله يدخل في مشاجرة مع الآخرين ويدخل السجن على أثرها، ويتم التصالح والخروج في نفس الحلقة.

 

وتلعب دور البطولة النسائية أمامه ثلاث نجمات في مقدمتهم الفنانة سارة سلامة التي وافقت بشكل مبدئي علي المشاركة في العمل، وبجانبها كل من الفنانة ياسمين رئيس والفنان ميرنا نور الدين.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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