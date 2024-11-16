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محمد رياض: دعم القضية الفلسطينية لقطة مضيئة بمهرجان القاهرة السينمائي (فيديو) - أخبار كلمتك

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محمد رياض: دعم القضية الفلسطينية لقطة مضيئة بمهرجان القاهرة السينمائي (فيديو) - أخبار كلمتك

محمد رياض: دعم القضية الفلسطينية لقطة مضيئة بمهرجان القاهرة السينمائي (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 08:21 مساءً - السبت 16/نوفمبر/2024 - 08:08 م 11/16/2024 8:08:58 PM

محمد رياض من مهرجان
محمد رياض من مهرجان القاهرة

حرص الفنان محمد رياض على حضور عرض النسخة المرممة من فيلم قشر البندق لزوجته رانيا محمود ياسين ضمن فعاليات مهرجان القاهرة في دورته الـ45.

وقال محمد رياض خلال لقائه مع ڤيتو إنه مؤيد  لفكرة ترميم الأفلام لأن هذه الفكرة تعطي للأفلام حقها  معربا عن سعادته بعرض  النسخة المرممة  من فيلم قشر البندق، مضيفا  أن الترميم عمل وطني وأتمنى أن يكون في  كل حاجة لأنه دا تاريخ أمة وشعب.

 

وأكد رياض  أن مهرجان القاهرة السينمائي اهتم بالقضية الفلسطينية وهذا موقف مشرف  متمنيا أن يكون هناك حل للقضية الفلسطينية  وأن يتم وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم  مشيرا إلى أن  مصر طول عمرها مساندة للشعوب العربية.

 

وأكد محمد رياض أنه يواصل تحضير مسلسل قاع الحجر 2 استعدادا لعرضه في رمضان 2025، مؤكدا أن هذا الجزء مختلف عن الجزء الأول، ويحمل مفاجآت عديدة، مشيرا إلى أنه يبدأ تصويره الأسبوع المقبل.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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