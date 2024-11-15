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حسين فهمي يفتتح سوق صناعة السينما ضمن فعاليات مهرجان القاهرة اليوم - أخبار كلمتك

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حسين فهمي يفتتح سوق صناعة السينما ضمن فعاليات مهرجان القاهرة اليوم - أخبار كلمتك

حسين فهمي يفتتح سوق صناعة السينما ضمن فعاليات مهرجان القاهرة اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 10:12 صباحاً - يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الجمعة 15 نوفمبر بفندق سوفيتيل سوق صناعة الأفلام، ضمن فعاليات الدورة الـ45.

ويتحدث خلال افتتاح سوق صناعة السينما رئيس المهرجان الفنان الكبير حسين فهمي، ومدير المهرجان الناقد الفني عصام زكريا، ومدير أيام القاهرة للصناعة محمد سيد عبد الرحيم.

سوق مهرجان القاهرة السينمائي يُعتبر واحدًا من أبرز الفعاليات التي تجمع بين صناع السينما والشركات الإنتاجية من مختلف أنحاء العالم العربي والدولي، ويضم السوق عددًا من شركات الإنتاج المصرية والهيئات السينمائية الكبرى، وعلى رأسها هيئة الأفلام المصرية التي تلعب دورًا محوريًا في دعم الصناعة السينمائية المحلية خلال المرحلة الأخيرة.

ويشارك مهرجان بكين السينمائي الدولي، مما يُثري الحدث بفرص تعاون دولية واسعة بين السينمائيين والمنتجين من مختلف الثقافات والخلفيات، ويعزز من مكانة مهرجان القاهرة كمنصة حيوية للتبادل الثقافي السينمائي في المنطقة.

ويضم العارضون في سوق الأفلام كلا من: "لجنة مصر للأفلام"، و"غرفة صناعة السينما المصرية"، و"مهرجان بكين السينمائي الدولي"، و"هيئة الأفلام السعودية"، و"راديو وتلفزيون العرب"، و"جيمناي أفريكا"، و"جراج ارت للإنتاج"، و"حواديت فيلمز"، و"ديجتيزد".

فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، التي تقام في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، تمثل منصة حيوية تهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وتشهد هذه الفعالية مشاركة متميزة من مخرجين، منتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية، يجتمعون لاستكشاف أحدث الاتجاهات وتبادل الأفكار والتجارب.

وتتضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تتناول تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي. 

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، إذ ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في بروكسل FIAPF.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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