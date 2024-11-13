مشاهير العرب - حسين فهمي يكشف عن تفاصيل التحضير للدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 09:10 مساءً - كشف الفنان حسين فهمي، عن تفاصيل التحضير للدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي، اليوم الأربعاء، والذي يشهد حفل افتتاحه بدار الأوبرا المصرية بحضور وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، وعدد كبير من نجوم الفن من جميع أنحاء العالم.

وتحدث حسين فهمي، خلال لقائه مع شاشة dmc عن تفاصيل التحضير للدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي، قائلا: «اهتميت في الدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي يكون في منتهي البساطة ويكون ليه تواجد، كمان حرصت أكون متواجد في الأوبرا، وحوالين مدخل الوبر الرئيسي، وأننا يكون عندنا عدد كبير جدا من الأفلام أكثر من 190 دولةى مشاركة».

وأضاف حسين فهمي: «في الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي حرصينا على توسيع انتشار الأفلام، حرصنا على التواجد خارج محيط وسط البلد، لأننا بقى عندنا سينمات كتير دلوقتي، مشيرا إلى أن اختيار أفلام الترميم، ابتدينا بالكشف عن 1400 فيلم مثل فيلم شئ من الخوف، والقاهرة 30، وبين القصرين».

وتابع حسين فهمي: الترميم معناه أننا بنحول الفيلم من النجتسفا إلأى الديجتال، وذلك حتى يتم الحفاظ عليه، مشيرا إلى أننا قدمنا كل التسهيلات لطلبة السينما من العالم العربي، مشيرا إلى أننا نحرص على تذكر زملائنا.

تفاصيل حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الـ 45

ومن المقرر أن تشهد دار الأوبر المصرية، اليوم الأربعاء، انطلاقة حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45، في تمام الساعة الـ 8 مساء، في المسرح الكبير، وذلك بحضور رئيس المهرجان الفنان سين فهمي، بالإضافة إلى، وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، والكثيرين من نجوم الفن وصناع السينما في جميع أنحاء العالم.

فيلم حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الـ 45

كما يٌعرض افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45، فيلم أحلام عابرو للمخرج الفلسطيني رشيد مشهوراي، في عرضه العالمي الأول، بحضور صناعه.