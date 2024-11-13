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أوسكار آيزك يعود لتجسيد MoonKnight في الموسم الثالث من WhatIf - أخبار كلمتك

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أوسكار آيزك يعود لتجسيد MoonKnight في الموسم الثالث من WhatIf - أخبار كلمتك

أوسكار آيزك يعود لتجسيد MoonKnight في الموسم الثالث من WhatIf - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 01:24 مساءً - الأربعاء 13/نوفمبر/2024 - 01:22 م 11/13/2024 1:22:45 PM

أوسكار آيزك، كلمتك
أوسكار آيزك، كلمتك

أوسكار آيزك، أعلنت استديوهات مارفل، عن عودة الممثل "أوسكار آيزك"، لتجسيد شخصية، MoonKnight، مرة أخرى، وذلك بعد عامين، من أول ظهور للشخصية الخارقة في عالم مارفل.

وأوضحت استديوهات مارفل، أن الممثل أوسكار آيزك"، سيعود لتجسيد شخصية، MoonKnight، عبر الأداء الصوتي، في الموسم الثالث من مسلسل مارڤل الأنيميشن الناجح WhatIf.

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الموسم الأول من مسلسل ⁦Moon Knight

 في سياق متصل، عرض الموسم الأول من مسلسل ⁦Moon Knight، خلال عام ٢٠٢٢، وتدور قصة مسلسل ⁦Moon Knight⁩، حول “ستيفن جرانت” وهو موظّف هادئ الطباع يعمل في محل هدايا في أحد المتاحف، ويعاني من عدم تذكُّر ما يحدث خلال فترات معيّنة في حياته ورؤية ذكريات من حياة أخرى، ليكتشف أن هناك شخصًا آخر في داخله يدعى “مارك” وهو أحد جنود مشاة البحرية الأمريكية السابق، ويمتلك قوى خارقة تم منحها إياه من قبل إله القمر المصري، لكنه سرعان ما اكتشف أن هذه القوى المكتشفة حديثًا يمكن أن تكون 

نعمة ونقمة لحياته المضطربة نفسيًّا، خاصة مع وجود قوى شريرة تطارده للاستيلاء على جعران ذهبي.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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