بعد عرضه لأول مرة عالميا بمهرجان القاهرة، معلومات لا تعرفها عن الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" - أخبار كلمتك

بعد عرضه لأول مرة عالميا بمهرجان القاهرة، معلومات لا تعرفها عن الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس 14 - 11 - 2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس 14 - 11 - 2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

هيئة الدواء تحذر من مستحضر شهير لعلاج السعال وتطالب بسحبه من الصيدليات فورا - أخبار كلمتك

هيئة الدواء تحذر من مستحضر شهير لعلاج السعال وتطالب بسحبه من الصيدليات فورا - أخبار كلمتك

مستهدفا مقر وزارة الحرب مرتين، حزب الله ينفذ 24 عملية خلال 24 ساعة ضد إسرائيل - أخبار كلمتك

مستهدفا مقر وزارة الحرب مرتين، حزب الله ينفذ 24 عملية خلال 24 ساعة ضد إسرائيل - أخبار كلمتك

سماع دوي انفجارين بالقرب من المحكمة العليا في البرازيل وأنباء عن قتلى (فيديو) - أخبار كلمتك

سماع دوي انفجارين بالقرب من المحكمة العليا في البرازيل وأنباء عن قتلى (فيديو) - أخبار كلمتك

المقصود به هؤلاء، رئيس لجنة الاتصالات بالنواب يحسم جدل وقف الهواتف المحمولة وارد الخارج - أخبار كلمتك

المقصود به هؤلاء، رئيس لجنة الاتصالات بالنواب يحسم جدل وقف الهواتف المحمولة وارد الخارج - أخبار كلمتك

أول تعليق من السبكي على قرار المفوضين بمنع عرض فيلم الملحد - أخبار كلمتك

أول تعليق من السبكي على قرار المفوضين بمنع عرض فيلم الملحد - أخبار كلمتك

جدعون ساعر: مرشح ترامب لوزارة الخارجية صديق عظيم لإسرائيل - أخبار كلمتك

جدعون ساعر: مرشح ترامب لوزارة الخارجية صديق عظيم لإسرائيل - أخبار كلمتك

ادعو له، رئيس نادي كفر الشيخ يكشف آخر تطورات حالة اللاعب محمد شوقي - أخبار كلمتك

ادعو له، رئيس نادي كفر الشيخ يكشف آخر تطورات حالة اللاعب محمد شوقي - أخبار كلمتك

بالفيديو.. فضيحة مدوية تعصف بصنعاء عقب الكشف عن شبكة دعارة لقيادات الحوثيين - أخبار كلمتك

بالفيديو.. فضيحة مدوية تعصف بصنعاء عقب الكشف عن شبكة دعارة لقيادات الحوثيين - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

بريتني سبيرز تتوقف عن دفع نفقة أبنائها - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بريتني سبيرز تتوقف عن دفع نفقة أبنائها - أخبار كلمتك

بريتني سبيرز تتوقف عن دفع نفقة أبنائها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 10:16 صباحاً -  بريتني سبيرز، كشفت تقرير لموقع TMZ، أن المغنية الأمريكية بريتني سبيرز، على بعد يومين من إغلاق دفاتر نفقة أطفالها نهائيا.

وأخبرت مصادر ذات معرفة مباشرة موقع TMZ، أن بريتني ستحرر آخر شيك نفقة لطفلها في 15 نوفمبر الجاري، وذلك بعد أن بلغ أصغر أبنائها جايدن جيمس، 18 عامًا.

يذكر أن برتني كانت تدفع مدفوعات نصف شهرية لزوجها السابق كيفن فيدرلاين، تبلغ 10 آلاف دولار، أي ٢٠ ألف دولار شهريا.

 

بريتني سبيرز تسوي قضيتها مع والدها

في سياق متصل،  كشف موقع TMZ، في تقرير جديد عن قيام المغنية الأمريكية، بريتني سبيرز، بتسوية نزاعها القضائي مع والدها، الذي استمر سنوات في المحكمة.

 وذكر موقع TMZ، أن بريتني سبيرز، أجرت تسوية لقضيتها مع والدها، بعد فشلها في الحصول علي حكم لصالحها، والحكم بتكليفها، بدفع جميع الفواتير القانونية لوالدها جيمي والتي تصل إلى أكثر من 2 مليون دولار.

وأوضح الموقع، أن بريتني غاضبة، مما آلت إليه الأمور في القضية، خاصة أن محاميها، أكدوا لها في بداية الأمر، أن لديها قضية قوية، ولكنها في النهاية تدفع الفواتير القانونية لها ولجيمي.

وكانت بريتني ادعت في القضية، التي رفعتها ضد والدها جيمي، أنه أساء التعامل مع الممتلكات الخاصة بهل، واستولى عليها بينما كان وصيًا عليها لمدة 13 عامًا.

فيما أوضح جيمي وفريقه بقيادة المحامي أليكس وينجارتن، أنه حصل على جميع تلك النفقات، بعد موافقة قاضي الوصاية عليها.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

مشاهير العرب - ألبوم صور.. شاهد أبرز إطلالات الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق