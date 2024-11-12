ندوة عن أرشفة إرث الفنانين بمهرجان القاهرة السينمائي 16 نوفمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 08:56 مساءً - ينظم مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45 ندوة عن استعادة وحفظ إرث الفنانين، يوم 16 نوفمبر الجاري.

ويحضر الندوة الفنان محمود حميدة، والفنانة إلهام شاهين وخالد حميدة وستيفاني بوزي ويدير الحوار المذيع شريف نور الدين.

تتناول هذه الحلقة النقاشية أهمية الحفاظ على أرشيفات الفنانين وترميمها، مع التركيز على التأثير الثقافي والتاريخي لهذه المواد الأرشيفية.

خبراء في الأرشيف

يمنح برنامج الندوة للحاضرين فرصة للاستماع لرؤى وخبرات متعددة يرويها ممثلون محترفون وخبراء في الأرشيف.

ويحكي الضيوف عن فوائد الحفاظ على النصوص والصور والأزياء والكتابات الشخصية والتي تمنح الفنان فرصة ليقدم الجمهور والعاملين بالصناعة وجهات نظر جديدة حول أعماله وتاريخه مع مرور الزمن.

ويناقش الضيوف خطوات العملية الدقيقة لفن الأرشفة، بداية بالتعامل مع المواد الحساسة ووصولًا إلى رقمنة الأصول لإتاحة الوصول إليها على نطاق أوسع.

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