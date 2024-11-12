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ندوة عن أرشفة إرث الفنانين بمهرجان القاهرة السينمائي 16 نوفمبر - أخبار كلمتك

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ندوة عن أرشفة إرث الفنانين بمهرجان القاهرة السينمائي 16 نوفمبر - أخبار كلمتك

ندوة عن أرشفة إرث الفنانين بمهرجان القاهرة السينمائي 16 نوفمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 08:56 مساءً - ينظم مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45 ندوة عن استعادة وحفظ إرث الفنانين، يوم 16 نوفمبر الجاري.

ويحضر الندوة الفنان محمود حميدة، والفنانة إلهام شاهين وخالد حميدة وستيفاني بوزي ويدير الحوار المذيع شريف نور الدين.

تتناول هذه الحلقة النقاشية أهمية الحفاظ على أرشيفات الفنانين وترميمها، مع التركيز على التأثير الثقافي والتاريخي لهذه المواد الأرشيفية.

خبراء في الأرشيف

 يمنح برنامج الندوة للحاضرين فرصة للاستماع لرؤى وخبرات متعددة يرويها ممثلون محترفون وخبراء في الأرشيف. 

ويحكي الضيوف عن فوائد الحفاظ على النصوص والصور والأزياء والكتابات الشخصية والتي تمنح الفنان فرصة ليقدم الجمهور والعاملين بالصناعة وجهات نظر جديدة حول أعماله وتاريخه مع مرور الزمن. 

ويناقش الضيوف خطوات العملية الدقيقة لفن الأرشفة، بداية بالتعامل مع المواد الحساسة ووصولًا إلى رقمنة الأصول لإتاحة الوصول إليها على نطاق أوسع.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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