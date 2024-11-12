إجمالي إيرادات فيلم الرومانسية «الهوى سلطان» بسينمات مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 03:37 مساءً - استطاع فيلم الرومانسية الجديد المعنون بــ “الهوى سلطان” بطولة منة شلبي وأحمد داوود أن يتسلل لقلوب الجمهور المصري الذي توافد عليه بكثرة في أول 11 يومًا من عرضه بدور السينما المصرية.

فيلم الهوى سلطان

الفيلم تدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء بشكل رومانسي كوميدي، وتتمحور أحداث فيلم “الهوى سلطان” الذي تم تغيير اسمه 3 مرات من “قاعة الأوركيد”، ثم لـ“سارة وعلى”، حتى استقر على “الهوى سلطان”.

أبطال فيلم الهوى سلطان

الفيلم بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، خالد كمال، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، فدوى عابد، من إخراج هبة يسري.

واستطاع الفيلم أن يتصدر البوكس أوفيس بفارق كبير عن منافسيه ليصل إجمالي إيراداته حتى الآن لنحو 11 مليون جنيه ومن المقرر أن يطرح العمل بالدول العربية فى 13 من شهر نوفمبر الجاري.

نقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.