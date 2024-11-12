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إجمالي إيرادات فيلم الرومانسية «الهوى سلطان» بسينمات مصر - أخبار كلمتك

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إجمالي إيرادات فيلم الرومانسية «الهوى سلطان» بسينمات مصر - أخبار كلمتك

إجمالي إيرادات فيلم الرومانسية «الهوى سلطان» بسينمات مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 03:37 مساءً - استطاع فيلم الرومانسية الجديد المعنون بــ “الهوى سلطان” بطولة منة شلبي وأحمد داوود أن يتسلل لقلوب الجمهور المصري الذي توافد عليه بكثرة في أول 11 يومًا من عرضه بدور السينما المصرية.

فيلم الهوى سلطان 

الفيلم تدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء بشكل رومانسي كوميدي، وتتمحور أحداث فيلم “الهوى سلطان” الذي تم تغيير اسمه 3 مرات من “قاعة الأوركيد”، ثم لـ“سارة وعلى”، حتى استقر على “الهوى سلطان”.

 

أبطال فيلم الهوى سلطان 

الفيلم  بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، خالد كمال، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، فدوى عابد، من إخراج هبة يسري. 

 

واستطاع الفيلم أن يتصدر البوكس أوفيس بفارق كبير عن منافسيه ليصل إجمالي إيراداته حتى الآن لنحو 11 مليون جنيه ومن المقرر أن يطرح العمل بالدول العربية فى 13 من شهر نوفمبر الجاري.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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