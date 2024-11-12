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عرض سيارات Batman للبيع - أخبار كلمتك

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عرض سيارات Batman للبيع - أخبار كلمتك

عرض سيارات Batman للبيع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 11:41 صباحاً - أعلنت شركة "وارنر بروس"، عن عرضها  10 سيارات باتموبيل من طراز "تومبلر"، للبيع.


وأوضحت الشركة أن السيارات المعروضة للبيع، ظهرت في أفلام كريستوفر نولان "The Dark Knight"، مشيرة إلي أن السيارات، تعمل بكامل طاقتها وتصلح للقيادة، ولكنها غير قانونية للقيادة على الطرق العامة". 

وطلبت الشركة 3 ملايين دولار، ثمنًا للسيارة الواحدة.


٦ أجزاء مكملة لفيلم Batman الأخير

في سياق متصل، أعلن بول دانو كاتب فيلم  The Batman، عن العمل على كتابة كوميكس سيتكون من 6 أجزاء مكملة، ترتكز  بشكل أساسي على شخصية Riddler، موضحا أنها شخصية غنية وليها فائض كبير من الأحداث والجوانب التي لم تكتشف أو تستغل بعد.

وأعلن بول دانوا في تصريحات صحفية لإحدى المواقع الفنية الأمريكية، أنه من المقرر أن يصدر أول عدد  من تلك السلسلة في العام المقبل.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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