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عمرو رمزي وتامر فرج يقدمان برنامج "يعني إيه بودكاست" - أخبار كلمتك

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عمرو رمزي وتامر فرج يقدمان برنامج "يعني إيه بودكاست" - أخبار كلمتك

عمرو رمزي وتامر فرج يقدمان برنامج "يعني إيه بودكاست" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 05:14 صباحاً - عمرو رمزي وتامر فرج ، انطلقت الحلقة الأولى من برنامج “يعني إيه بودكاست” والذي يقدمه كل من عمرو رمزي وتامر فرج وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

برنامج عمرو رمزي وتامر فرج  

والبرنامج تدور فكرته حول جلسة حوارية بين عمرو رمزي وتامر فرح، حول قضايا تخص المجتمع بشكل كوميدي.

ومن ناحية أخري كان قد طالب الفنان تامر فرج بشكل كوميدي بمنحه فرص تمثيلية أكثر خلال الفترة المقبلة، موجهًا رسالة خاصة لشركات الإنتاج والمخرجين

وقال “فرج”: أبيع نفسى.. فرصة للمنتجين والمخرجين للبيع أو للإيجار ممثل محترف يصلح لجميع الأغراض (كوميدى/ تراجيدى/ اجتماعى/ إغراء/خيال علمى) وسيم، مجتهد، شوجر دادى  يمثل بثلاث لغات كواليس فابريقه.. للمعاينة والاستعلام يتم التواصل عبر حسابي الرقمي". 


فى سياق آخر، كان قد كشف الفنان تامر فرج مؤخرًا لــ “كلمتك” عن رأيه في أهمية المسرح في حياة الفنان، قائلا: “المسرح أبو الفنون مثل ما يقل وأولا وأخيرا التمثيل موهبة من الله ولكن المسرح يبرز إمكانيات الممثل”.

و أضاف أن المسرح يصقل الممثل لأنه يؤدي دوره مباشرة أمام الجمهور وجها لوجه.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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