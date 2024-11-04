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موعد انطلاق عرض مسلسل نقطة سوده على شاهد - أخبار كلمتك

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موعد انطلاق عرض مسلسل نقطة سوده على شاهد - أخبار كلمتك

موعد انطلاق عرض مسلسل نقطة سوده على شاهد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 08:13 صباحاً - تعرض منصة شاهد شاهد خلال شهر نوفمبر الجاري عدد من الأعمال المتنوعة على رأسها مسلسل نقطة سوده الذي يشارك في بطولته نخبة من النجوم، والذي يعرض عرضًا أولًا وحصريًا على المنصة.

موعد عرض مسلسل نقطة سوده على شاهد

ومن المقرر أن ينطلق عرض مسلسل نقطة سوده ابتداءًا من يوم الاثنين ١١ نوفمبر على منصة شاهد، التي طرحت مؤخرًا البوسترات الفردية لأبطال المسلسل.

أبطال مسلسل نقطة سودة

يشارك في مسلسل نقطة سوده باقة من الفنانين بينهم أحمد فهمي، أحمد مجدي، أحمد بدير، سماح أنور، وفاء عامر، نضال الشافعي، ناهد رشدي، ناهد السباعي، سارة سلامة، هدى الإتربي، أحمد خالد صالح، تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة.
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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