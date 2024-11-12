يزينها كوكبة من مشاهير القراء، خريطة التلاوات اليوم الثلاثاء بإذاعة القرآن الكريم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 06:20 صباحاً - تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الثلاثاء، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر كلمتك الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:

40: 6 (ص) تلاوة للشيخ محمود عبد الحكم وما تيسر من سورة النجم 10ق.



00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من قصار السور 30ق.



00: 8 (ص) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة هود 30 ق.



44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ طه الفشني وما تيسر من سورة الرعد 15 ق.



44: 10 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ محمود سالمان الحلفاوي وما تيسر من سورة الشعراء 15ق.



02: 11 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ محمد حسن النادي وما تيسر من سورتى القيامة- الإنسان 30ق.



44: 11 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ عبد الله شلبي وما تيسر من سورة القصص 30ق.



12:50 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمود محمد الخشت وما تيسر من سورة فاطر 30 ق.



13:28 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ كامل يوسف البهتيمي وما تيسر من سورة الإسراء 15 ق.

أما الختمة المجودة

تقدمة التلاوة د/القصبي زلط 5ق الساعة 15:51



مصحف مجود للشيخ عبدالفتاح الشعشاعى من سورة الشعراء 29ق.

17:05 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ حلمى الجمل وما تيسر من سورة ص 30ق.



18:25 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد أحمد شبيب وما تيسر من سورة الزخرف 30ق.



19:00 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد الصيفى وما تيسرمن سورة القصص 24ق.



19:34 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورتي الطور والنجم 30ق.



21:15 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد الليثي وما تيسر من سورة المائدة والعلق والزلزلة 45ق.



15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ عبدالباسط عبدالصمد وما تيسر من سورة الحج 42ق.



01:35 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمد عبد الحميد عبد الله وما تيسر من سورة النبأ 15ق.



03:30 (بعد منتصف الليل) للشيخ عبد العزيز على فرج وما تيسر من سورة هود 30ق.



05:18 (بعد الفجر) للشيخ عبدالله عمران وما تيسر من سورة ق 15 ق.



05:36 (بعد الفجر) للشيخ محمد السيد ضيف وما تيسر من سورة لقمان 15ق.



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