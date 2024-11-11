مشاهير العرب - والد تامر عبد المنعم يغادر غرفة العمليات عقب إجراء جراحة مفصل الفخذ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 05:57 مساءً - غادر منذ قليل الكاتب الصحفي الكبير محمد عبد المنعم، والد الفنان تامر عبد المنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية غرفة العمليات بعد إجراء جراحة ناجحة في الفخذ.

وكان الكاتب الصحفي محمد عبد المنعم تعرض للسقوط منذ أيام وتم حجزه بإحدى مستشفيات الدقي لإجراء جراحة تثبيت مفصل الفخذ.

وقدم الفنان تامر عبد المنعم، الشكر للدكتور إيهاب صالح استشاري العظام ونشر صورة له برفقة الدكتور إيهاب صالح وعلق عليها: كل الشكر والتقدير للدكتور والصديق إيهاب صالح استشاري العظام لقيامه بتغيير مفصل الفخد بنجاح لوالدي الكاتب الكبير محمد عبد المنعم الذي خضع لعملية جراحية دقيقة استغرقت ٤ ساعات.

وكان الفنان تامر عبد المنعم قد نشر صورة له برفقة والده وهما بالمستشفى وعلق عليها: في تمام السادسة صباحا رن جرس الباب وعندما استيقظت أدركت أن هناك مصيبة ما تنتظرني خلف باب الشقة ومع فتحي له أخبرتني مساعدة والدي أنه قد سقط في الحمام ويتألم بشدة.

وتابع تامر عبد المنعم صعدت مسرعا إلى الطابق الخامس ووجدته متألما بالفعل ولا يستطيع التحرك من وضعية السقوط..

يا له من شعور قاسي قد ألم بي.. إنني عاجز عن تخفيف هذا الألم عن والدي الذي طالما كان يخفف عني الألم..

أضاف تامر، أجريت اتصالاتي مع أستاذ العظام الدكتور إيهاب صالح وأستاذ القلب الدكتور عماد عوض وطبيبه المعالج ونسقت الحالة وعلى الفور اتصلت بالإسعاف وحضر المسعفون وانتقلنا إلى المستشفى وقاموا بالفحوصات وعلينا الآن ضبط حالته الصحية حتى نتمكن من إجراء العملية الجراحية لتثبيت كسر مفصل الفخذ، برجاء الدعاء لوالدي

يذكر أن الكاتب الصحفي محمد عبد المنعم كان المستشار الصحفي للرئيس الراحل حسني مبارك ورئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير روزاليوسف، ويعد من أهم المحررين العسكريين وأقدمهم وربما خلفيته العسكرية كضابط بالقوات المسلحة في بداية طريقه قد أهلته للتعامل مع منصب المحرر العسكري لصحيفة الأهرام باحترافية.