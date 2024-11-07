مشاهير العرب - موعد عرض الحلقة 7 من مسلسل 6 شهور عبر «واتش إت» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 09:01 صباحاً - يتشوق الكثير من الجمهور، لمعرفة مواعيد عرض الحلقة 7 من مسلسل 6 شهور» بطولة النجم نور النبوي، عبر منصة watch it، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الحلقات الأولى، باحتلال المركز الأول بقائمة مشاهدة منذ بداية عرضه.

وخلال السطور التالية ترصد لكم كلمتك التفاصيل الكاملة لـ مسلسل 6 شهور، ومواعيد العرض والأبطال.

تفاصيل مسلسل 6 شهور

وتدور أحداث مسلسل 6 شهور في إطار اجتماعي شبابي، كما يسلط الضوء على حياة الشباب ومشاكلهم في العمل خاصة بعد التخرج فى الجامعة.

أبطال فيلم 6 شهور

ويشارك في بطولة مسلسل 6 شهور، نخبة من نجوم ونجمات الفن الشباب على رأسهم الفنان نور النبوي، باهر النويهي، نور إيهاب، محمد عبد العظيم، مجدي بدر، أمجد الحجار، مراد مكرم ومن تأليف أحمد هشام، وإخراج مصطفى الصولي ويظهر فيه عدد كبير من ضيوف الشرف، حيث تجمع كل حلقة ضيف شرف.

مواعيد عرض مسلسل 6 شهور الحلقة 7

ويبحث قطاع من الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل 6 شهور الحلقة 7، حيث يتم عرض الحلقات الجديد يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة 6 مساء، عبر منصة watch it.