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مشاهير العرب - موعد عرض الحلقة 7 من مسلسل 6 شهور عبر «واتش إت» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - موعد عرض الحلقة 7 من مسلسل 6 شهور عبر «واتش إت» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد عرض الحلقة 7 من مسلسل 6 شهور عبر «واتش إت» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 09:01 صباحاً - يتشوق الكثير من الجمهور، لمعرفة مواعيد عرض الحلقة 7 من مسلسل 6 شهور» بطولة النجم نور النبوي، عبر منصة watch it، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الحلقات الأولى، باحتلال المركز الأول بقائمة مشاهدة منذ بداية عرضه.

وخلال السطور التالية ترصد لكم كلمتك التفاصيل الكاملة لـ مسلسل 6 شهور، ومواعيد العرض والأبطال.

تفاصيل مسلسل 6 شهور

وتدور أحداث مسلسل 6 شهور في إطار اجتماعي شبابي، كما يسلط الضوء على حياة الشباب ومشاكلهم في العمل خاصة بعد التخرج فى الجامعة.

مسلسل 6 شهور

أبطال فيلم 6 شهور

ويشارك في بطولة مسلسل 6 شهور، نخبة من نجوم ونجمات الفن الشباب على رأسهم الفنان نور النبوي، باهر النويهي، نور إيهاب، محمد عبد العظيم، مجدي بدر، أمجد الحجار، مراد مكرم ومن تأليف أحمد هشام، وإخراج مصطفى الصولي ويظهر فيه عدد كبير من ضيوف الشرف، حيث تجمع كل حلقة ضيف شرف.

مواعيد عرض مسلسل 6 شهور الحلقة 7

ويبحث قطاع من الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل 6 شهور الحلقة 7، حيث يتم عرض الحلقات الجديد يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة 6 مساء، عبر منصة watch it.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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