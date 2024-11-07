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موعد عرض مسلسل موعد مع الماضي على نتفليكس - أخبار كلمتك

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موعد عرض مسلسل موعد مع الماضي على نتفليكس - أخبار كلمتك

موعد عرض مسلسل موعد مع الماضي على نتفليكس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 07:12 صباحاً - كشفت منصة نتفليكس عن موعد انطلاق عرض مسلسل موعد مع الماضي بطولة مجموعة كبيرة من نجوم الفن في مقدمتهم الفنان آسر ياسين.

ومن المقرر عرض مسلسل موعد مع الماضي يوم 6 ديسمبر المقبل وذلك بشكل حصري على منصة نتفليكس.

 

مسلسل موعد مع الماضي

ويستعرض مسلسل موعد مع الماضي الاضطرابات العاطفية والنفسية التي يواجهها "يحيى"، الذي تنهار حياته عقب مقتل أخته "نادية"، فبعد اتهامه زورًا بارتكاب جريمة قتلها وبقائه لمدة خمسة عشر عامًا خلف القضبان، تشتعل في صدر "يحيى" رغبة عارمة في الانتقام بعد إطلاق سراحه، حيث سيحاول العثور على قاتل "نادية" الحقيقي. 

مسلسل "موعد مع الماضي" مأخوذ عن المسلسل المكسيكي ?Who Killed Sara (من قتل سارة)، الذي عُرض في 3 أجزاء، في الفترة من مارس 2021 إلى مايو 2022، وينتمي إلى مسلسلات الجريمة القائمة على الإثارة والتشويق.

 

أبطال مسلسل موعد مع الماضي

يشارك في مسلسل موعد مع الماضي عدد من النجوم على رأسهم  آسر ياسين وصبا مبارك وشيرين رضا وهدى المفتي ومحمود حميدة، وشريف سلامة، ومحمد علاء، وركين سعد، ومحمد ثروت ومحمود جمعة.

ومسلسل موعد مع الماضي من إخراج "السدير مسعود" وتأليف "محمد المصري"، والمسلسل مكون من ٨ حلقات وسيعرض عبر منصة نيتفليكس.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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